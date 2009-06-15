Ющенко хоче знати, куди Тимошенко витрачає гроші

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив листа голові Рахункової палати Валентину СИМОНЕНКУ, в якому просить посилити контроль за використанням коштів бюджету поточного року.

Як повідомляє прес-служба Президента, з таким проханням глава держави звернувся, враховуючи наявність серйозних проблем у виконанні бюджету-2009.

При цьому В.ЮЩЕНКО послався на статті 26 та 59 Бюджетного кодексу України, за якими Державне казначейство України щомісячно надає Рахунковій палаті звітність про виконання державного бюджету України, а Рахункова палата здійснює зовнішній контроль та аудит використання коштів держбюджету.

Зокрема, у своєму листі Президент просить Рахункову палату забезпечити у щомісячному режимі здійснення Рахунковою палатою оперативного аналізу стану виконання державного бюджету з обов`язковим оприлюдненням його результатів; здійснити тематичну перевірку законності та ефективності використання коштів створеного в бюджеті Стабілізаційного фонду; проаналізувати стан фінансування в поточному році низки бюджетних програм.

Також В.ЮЩЕНКО просить надати матеріали перевірок та аудитів використання бюджетних коштів, проведених Рахункової палатою у 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні аналогічного листа Президент надіслав Голові Верховної Ради Володимиру Литвину.