Клімкін нагадав главі МЗС ФРН про німецький бізнес у Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що німецькі компанії, які працюють в окупованому Криму з Росією всупереч запроваджених Європейським Союзом санкцій та вважають Крим російським, відповідатимуть політично і юридично.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Зіґмаром Ґабріелем.

"Ви знаєте, що ми багато зробили для того, щоб російське шахрайство як у випадку з постачанням турбін Siemens до території окупованого Криму ніколи не повторилося", - заявив Клімкін.

"Я вважаю, що це стало сумним уроком для всього німецького і не тільки німецького бізнесу, і зараз є звичайно компанії, які дозволяють своїм ритейлерам, там як Volkswagen або Adidas Крим зараховувати до території Росії. Ми їх безумовно дістанемо, дістанемо не тільки політичними, а і юридичними методами", - наголосив глава МЗС України.

Читайте такожSiemens підписав перший великий контракт в Росії після скандалу з "кримськими турбінами"

Як повідомляв УНІАН, про поставки турбін Siemens всупереч санкціям для електростанцій в Крим стало відомо в липні. Про це тоді з посиланням на три знайомих з проектом джерела повідомляло агентство Reuters.

Обладнання, яке опинилося на півострові, як уточнювали два співрозмовники РБК, було зроблено на заводі СП Siemens і «Силових машин» в Санкт-Петербурзі. Після цього турбіни частково переробили на заводах «Ростех». Цю інформацію потім підтвердили в «дочці» «Ростех» - «Технопромекспорт». Саме ця компанія купила газові турбіни виробництва Siemens у спільного підприємства, а потім поставила їх до Криму для будівництва енергооб'єктів.

Після цього в липні і вересні Siemens двічі подавав позов до Московського арбітраж до ТОВ «Зовнішньоекономічне об'єднання« Технопромекспорт »і ВАТ« Зовнішньоекономічне об'єднання «Технопромекспорт».

У першому випадку вимоги німецького концерну були пов'язані з необхідністю «прийняти забезпечувальні заходи і накласти арешт на чотири турбіни, поставлені в Крим». 20 серпня в цьому Siemens було відмовлено. У другому випадку позов був поданий спільно з «Силовими машинами». Суть претензій німецької компанії не розкривалася.