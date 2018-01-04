Геращенко: українська сторона на переговорах у Мінську наполягатиме на звільненні усіх заручників

Українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську докладе усіх зусиль до якнайшвидшого звільнення усіх українських заручників.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона наголосила, що пріоритетами роботи робочої підгрупи з гуманітарних питань ТКГ у 2018 році стане «звільнення всіх незаконно утримуваних з тюрем ОРДЛО і активізація роботи з пошуку і ідентифікації зниклих безвісти». До роботи цієї підгрупи залучені лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук, уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська та представники СБУ.

"Ми докладемо всіх зусиль, аби друга хвиля звільнення заручників відбулася якнайшвидше, готові в цьому питанні до серйозних компромісів. Сподіваємося, що позитив першої хвилі звільнення, важливий і для всіх учасників Мінських груп, і для нормандського формату, сприятиме й прискорить другу хвилю. Принагідно, дякую всім, хто реально працював над звільненням, в т. ч. всім учасникам Мінської групи від української сторони", - наголосила Геращенко.

За її словами, також представники України продовжать наполягати на спільних пошуках зниклих безвісти на Донбасі та ексгумації тіл загиблих.

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"Також ми будемо наполягати на створенні механізму за участі України, РФ і МКЧХ із запрошенням представників ОРДЛО задля пошуку зниклих безвісти і ексгумації тіл загиблих. Це має бути аполітична група, з експертів і без політики - задля виконання важливої гуманітарної місії", - заявила представник України.

Вона висловила переконання, що тема залучення МКЧХ до пошуку зниклих на Донбасі має стати однією з тем у рамках обговорення «нормандського формату», адже підтримка «лідерів «нормандського формату» серйозно сприяла розблокуванню процесу звільнення заручників».

Крім того, Геращенко відзначила активну роль Міжнародного комітету Червоного Хреста в супроводі звільнення законно утримуваних в українських тюрмах і незаконно утримуваних на окупованому Донбасі. Представник України повідомила, що, крім відвідування в’язниць, особистого спілкування й супроводу процедури передачі заручників, МКЧХ сприяло в інших важливих технічних і логістичних питаннях.

"Під час операції звільнення були присутні й представники СММ ОБСЄ, що також важливо. Й від ОБСЄ ми також чекаємо більш активної, в рамках їх мандату, позиції й щодо відвідин тюрем, й щодо звільнення заручників. Й дотримання Мінських угод. В окупованій Горлівці, під час звільнення українських заручників, до мене підійшла представниця СММ ОБСЄ й запитала, скільки громадян, в свою чергу, було переміщено в «ЛНР-ДНР». Я позвала українські ЗМІ і в їх присутності публічно звернула увагу цієї пані спостерігача, що вона має дотримуватися термінології Мінських угод, де окуповані території, - це ОРДЛО, і немає ніяких «ДНР-ЛНР». Вона зашарілася і вибачилася. Але це не питання лексики, а питання ставлення спостерігачів до цих територій, і воно має відповідати Мінських угодам, згідно яких Горлівка, Донецьк, Луганськ - це Україна!", - наголосила Геращенко.

За словами представника України, також на першій зустрічі учасників ТКГ в Мінську вона порушить питання про звільнення сімох підлітків, яких у вересні 2016 року бойовики затримали за нібито "диверсійну діяльність" і яких досі утримують в донецькому СІЗО.

«На моє глибоке переконання, в рамках Мінських груп всі сторони, в т. ч. координатори ОБСЄ, мають активно вимагати їх звільнення», - додала Геращенко.

Вона підсумувала, що «надважливим питанням для української влади є питання звільнення політв'язнів Кремля. Президент Порошенко, МЗС, всі ми робимо все можливе для цього».

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.

Голова СБУ Василь Грицак повідомляв, що після обміну на тимчасово окупованому Донбасі контрольовані Росією бойовики утримують ще 103 українських заручники. 402 особи вважаються зниклими безвісти.

Медведчук заявляв, що наступний обмін заручників може бути проведений за формулою "74 на 29".

За даними заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, на 5 січня запланована чергова зустріч усіх причетних до можливого обміну українських заручників, які залишаються в полоні бойовиків.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у Мінську заплановане на 18 січня 2018 року.