Координаційний штаб у справі вбивства Ноздровської буде засідати щодня

У Вишгороді пройшло перше засідання спеціального координаційного штабу з розслідування вбивства правниці Ірини Ноздровської.

На ньому визначили подальші напрямки роботи і заявили, що засідання будуть проходити щодня, повідомляє прес-служба ГУ НПУ Київської області.

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"Нарада відбулася під головуванням першого заступника голови НПУ – начальника кримінальної поліції В'ячеслава Аброськіна за участю заступника голови НПУ – начальника Головного слідчого управління Віталія Невгада, начальників структурних підрозділів апарату кримінальної поліції і керівництва поліції Київської області", – йдеться в повідомленні.

Аброськін визначив подальші напрями роботи всіх оперативних служб, які необхідні для розкриття цього злочину.

Він також повідомив, що в такому форматі засідання будуть проходити щодня.

Поліція просить громадян, які, можливо, стали свідками вбивства Ноздровської чи володіють ґрунтовною інформацією, яка могла б допомогти слідству, повідомляти за телефонами: (050) 418 42 34 та (044) 256 10 63.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла за три дні до цього, виявили в місцевій річці.

Як написала в Facebook журналіст Ганна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП. Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління НПУ в Київській області. За попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від численних колото-різаних ран.