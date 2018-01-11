Росія разом із поверненням Криму виплатить Україні компенсацію за наслідки окупації – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров переконаний, що Росія одночасно з поверненням Криму виплатить Україні компенсацію за наслідки тимчасової окупації півострову та розв'язаної на сході Донбасі війни.

Про це Чубаров написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожПутін після окупації Криму і вторгнення на Донбас все ще вірить у нормалізацію відносин з Україною

Коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна про готовність Росії передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму, голова Меджлісу зазначив: «Бандит, вже відчуваючий своєю підлою душею неминучість міжнародного суду і справедливої кари за скоєні ним злочини, поки ще не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну».

«А завершиться тим, що одночасно з поверненням Криму уряд Росії виплатить компенсацію Україні за катастрофічні наслідки тимчасової окупації Криму і розв'язаної на сході України війни», - переконаний Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 січня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму.

«Користуючись нагодою, що називається, хочу сказати, ми готові продовжити цей процес: готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Щоправда, вона перебуває вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично й була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав Путін на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств. За його словами, йдеться про десятки кораблів і бойових літаків.

Нагадаємо, після анексії Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас така передача була припинена.

15 квітня 2014 року тодішній заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що Міністерство оборони РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму. На той момент було передано 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойових кораблі.

5 липня в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українськими силовиками бойових дій».

На сьогодні в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден, зокрема й 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» і «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.