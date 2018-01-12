У Кремлі не відповіли, наскільки важливо для Росії збереження "республік" на Донбасі

У Кремлі не відповіли, наскільки важливо для Росії збереження "республік", створених Москвою на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Росія зацікавлена у виконанні мінських угод.

"Росія зацікавлена, як сказав президент Путін, в імплементації Мінських домовленостей. Що стосується "республік", то це питання має обговорюватися між їх представниками і Києвом, тому що саме "республіки" і Київ є сторонами конфлікту. До сторін конфлікту Росія не належить" , - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, наскільки принципово для Кремля збереження так званих "республік" з урахуванням заяви Путіна про незацікавленість РФ у створенні замороженого конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація на Донбасі набуває ознак замороженого конфлікту, в якому Російська Федерація не зацікавлена.

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19 жовтня 2017 року Путін заявив, що РФ не допустить закриття кордону з окупованим Донбасом, але хоче хороших відносин з Україною.

При цьому він заявив, що президент України Петро Порошенко запропонував створити умови для охорони СММ ОБСЄ збройними формуваннями ООН, і РФ погодилася.

"І цього здалося замало - давайте розширено тепер тлумачити. Ви розумієте, чого ми боїмося, якщо можна сказати, що ми боїмося чогось. Якщо до надання цим територіям особливого статусу відповідно до закону, який прийнятий Радою і зараз продовжений на рік, не прийняти закон про амністію, то закриття кордону між Росією і невизнаними республіками призведе до ситуації нарівні зі Сребреницею. Там буде влаштована різанина. Ми цього не зможемо допустити, і ніколи не допустимо", - сказав Путін.

*** Різанина у Сребрениці - одна з найвідоміших і кривавих подій громадянської війни в Югославії 1991-1995 років. Міжнародний трибунал по Югославії встановив, що були вбиті 7000-8000 дорослих чоловіків з числа боснійських мусульман.