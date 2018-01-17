Не розкривати учасників схеми: Луценко пояснив засекречення конфіскації "грошей Януковича"

Генеральний прокурор Юрій Луценко пояснив, що рішення Краматорського суду щодо спецконфіскації 1,5 млрд доларів оточення екс-президента Віктора Януковича було засекречено, щоб не розкривати учасників злочинної схеми з 500 підприємств та щоб вони не протидіяти слідству в інших кримінальних провадженнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив під час засідання Комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони.

«Чому ми засекретили рішення Краматорського суду? Тому що одночасно в Генпрокуратурі ще продовжується слідство щодо десятків справ організованого злочинного угрупування Януковича в різних його конфігураціях, щодо різних його економічних злочинів», - заявив він.

За словами генпрокурора, в рішенні Краматорського суду перераховуються сотні суб’єктів господарювання, через які оточення Януковича проводило свою злочинну діяльність.

«Розсекречення цієї інформації дуже ускладнить проведення слідчої та оперативно-розшукової, в тому числі таємної роботи щодо бенефіціарів цих структур. Перекладаючи на людську мову, якщо певний Сидоренко, який співпрацював з Януковичем, крав гроші або проводив інші злочині дії, буде знати, що саме його підприємства є в цьому переліку, звичайно він буде остерігатися прослуховування, зняття його телекомунікацій тощо набагато більше, якщо він цього не знає», - зауважив Луценко.

Читайте такожВиведення "брудних" грошей Януковича: ГПУ направила на експертизу матеріали перевірки брокера ICU

При цьому він сказав, що особисто засекретив рішення Краматорського суду щодо спецконфіскації.

«Я як уповноважена на це особа засекретив це рішення суду, щоб не допомагати учасникам злочинної схеми з 500 підприємств уникати, ховатися, протидіяти слідству щодо інших кримінальних проваджень. Вважаю це державним рішенням», - підкреслив генпрокурор.

«Ми отримали інформацію про загрозу життю тих осіб, які співпрацюють з нами при укладанні угоди і наданні інформації про методи, складові злочинної організації Януковича», - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2017 року секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов і генпрокурор Луценко заявили про набрання законної сили рішенням суду про зарахування до держбюджету 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення. Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезидента, близькі до Януковича, і в червні 2014 року заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд доларів.

11 січня 2018 року заступник генерального прокурора Євген Єнін прокоментував матеріал видання Al Jazeera, в якому містилося посилання на рішення Краматорського суду, що уможливило конфіскацію 1,5 млрд доларів США, викрадених у держави Януковичем і його спільниками. "Дуже рекомендував би ретельно проаналізувати саме першоджерело інформації, а саме інформацію, оприлюднену телеканалом Al Jazeera. Особливо відео", - сказав Єнін. Він звернув увагу на фокус уваги в цьому матеріалі, де "перш за все йдеться про розмах тієї індустрії відмивання грошей у світовому масштабі, в тому числі на прикладі України".

"Перш за все, наголошується на тому, що зазначена індустрія, як і фіктивні підприємства, так і топ-чиновники, так і представники банків, так і представники тих чи інших регуляторів, як в Україні, так і в країнах Заходу, дуже добре пристосувалися до правил нормативного регулювання фінансових оборудок", - сказав Єнін.

Єнін наголосив, що рішення суду є законним, але деталі процесу він розкрити не може. Він зауважив, що це рішення суду є не єдиним, яке дозволило конфіскувати викрадені кошти.

У публікаціях ряду ЗМІ йшлося про те, що компанія Investment Capital Ukraine, яка належала Валерії Гонтаревій до її призначення на посаду голови НБУ, допомагала Януковичу вивести з країни 1,5 млрд доларів у період з 2012 по 2014 рік, виступаючи посередником з купівлі облігацій у доларах від імені восьми кіпрських компаній.

Нацбанк не згоден із звинуваченнями на адресу свого керівництва. Як пояснили в НБУ, державний «Ощадбанк» залучив компанію ICU як ліцензованого брокера для проведення угод з нерезидентами, при цьому у фінустанові підтвердили надходження грошових коштів і проведення фінансового моніторингу цих компаній. За даними НБУ, всі документи і виписки з рахунків у державному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства.

Водночас, як пояснили в НБУ, в середині 2014 року з'явилася інформація, що ці компанії-нерезиденти можуть належати «злочинній владі», після чого регулятор ініціював арешт цих рахунків.

Гонтарева заявила, що її практична діяльність у компанії ICU головним чином була спрямована на управління активами, і вона не мала стосунку безпосередньо до брокерської діяльності.