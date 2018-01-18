Нацрада перевірить NewsOne через заяви в ефірі про "переворот" в Києві та позитивне зображення ЗС РФ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України призначила перевірку телеканалу NewsOne через заяви в його ефірі про Євромайдан як про "державний переворот" та через "позитивне зображення Збройних сил Російської Федерації" в одній з програм.

Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський на своїй сторінці Facebook.

"На підставі депутатського запиту групи народних депутатів - Ірини Геращенко, Ірини Фріз і Марії Іонової, а також звернення Служба безпеки України Національна рада призначила перевірку телеканалу NewsOne. Предметом позапланової перевірки стануть два епізоди", - йдеться у повідомленні.

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За його словами, Національна рада зафіксувала трансляцію передачі «Український формат» за участі народного депутата України, власника телеканалу NewsOne Євгена Мураєва, який заявив про те, що події кінця 2013 – початку 2014 в Києві були «державним переворотом», метою якого було повалення законної влади в Україні. Також регулятор зафіксував "систематичне підняття" в ефірі телеканалу теми «державного перевороту в Україні» у виконанні співробітників каналу, ведучих передач та запрошених гостей: Євгена Червоненко, Надії Савченко, Діани Панченко, В'ячеслава Піховшека.

За словами Костинського, висловлювання про "державний переворот" є аналогічними до офіційної пропагандистської позиції країни-агресора для виправдання військової агресії проти України.

"Висловлювання щодо «державного перевороту» є змістовно аналогічними до офіційної політичної та пропагандистської позиції країни-агресора, яка спрямована на виправдання військової агресії проти України та анексії Криму Російською Федерацією. Ці висловлювання базуються на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації і такою, що немає нічого спільного зі свободою слова чи журналістською діяльністю", - написав Костинський.

Разом з тим, за словами члена Нацради Сергія Костинського, іншою причиною стало демонстрація відеоролику зі сценами за участю Повітряних сил РФ.

"За результатами моніторингу зафіксовано трансляцію передачі «Світова політика з Олегом Волошиним» на тему ситуації, яка відбулася в листопаді 2017 року в Сирії. У передачі було продемонстровано відеоролик, в якому наявні сцени за участі Повітряних сил РФ з коментарями автора, що можна розглядати як популяризацію авіації країни-агресора", - заявив він.