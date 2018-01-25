"Нам мало обіцянок": Угорщина вимагає від України юридичних гарантій щодо закону про освіту

Угорщині потрібні юридичні гарантії застосування Україною нового закону «Про освіту» лише за умови досягнення домовленості з угорською нацменшиною на Закарпатті, йдеться в повідомленні на сайті угорського уряду з посиланням на очільника МЗС Петера Сійярто.

Читайте такожУгорщина побачила підготовку нових "обмежень" прав меншин в Україні: готується виступити проти«Україна не повинна вводити в дію освітній закон, який вона попередньо не узгодила з представниками угорської нацменшини. Нам мало обіцянок, нам потрібні юридичні гарантії», – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Він також зазначив, що це питання не є суто справою України та Угорщини, бо з ухваленням відповідного закону Київ, на його думку, порушив одну з міжнародних норм про захист нацменшин. Будапешт зацікавлений у неодмінному вирішенні цієї проблеми за умови сприяння інтересам українських угорців, сказав політик.

«За відсутності юридичних гарантій Угорщина залишає за собою право блокувати всі міжнародні ініціативи України у рамках ЄС і НАТО», – додав Сійярто і вказав, що США також зацікавлені у вирішенні цього «геополітичного» питання.

«Це для нас добра новина, але розв’язання проблеми може бути лише таким, яке відповідає інтересам місцевої угорської громади», – сказав Сійярто.

За даними угорського МЗС, у середу відбулася тристороння угорсько-українсько-американська зустріч в Парижі, де й обговорювали питання застосування закону «Про освіту» в Україні.

Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня минулого року. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах за кордоном.