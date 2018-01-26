Російські військові причетні до контрабанди сирійських сигарет до ЄС - нардеп

Російські військові з Сирії перевозять сигарети контрабандним шляхом до окупованої Абхазії, а звідти - до Європейського Союзу.

Про це повідомляє нардеп від БПП та голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

Вона розповіла про розвиток ситуації навколо судна Whisper, що було затримано поблизу Одеси з вантажем контрабанди українськими ВМСУ та ДПСУ.

"Останнім часом дуже з'явилося досить багато матеріалів, в яких українські військові, прикордонники та СБУ звинувачувалися у порушені закону. Хочу назвати факти, що проливають світло на причину такої активності до здавалося б звичайного контрабандного товару", - зазначає Фріз.

Нардеп розкрила деталі контрабандної схеми.

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"На борту знаходилися сигарети марки "Mikado". Ця марка випускається в Йорданії. Продаються вони переважно в Ірані та Сирії. Whisper віз вантаж з окупованої Очамчіри (Абхазія), де знаходиться російська військова база. Аналітики вважають, що російські військові з Сирії перевозять сигарети контрабандним шляхом до окупованої Абхазії, а звідти - до Європейського Союзу. Тому причетність російських військовослужбовців (як мінімум з Очамчіри) до контрабанди фальсифікату до Європейського Союзу важко спростувати", - констатує Ірина Фріз.

"З цього можемо зробити висновок, що російські окупаційні сили в Очамчірі займаються контрабандою підакцизних товарів до Європейського Союзу. І якщо б екіпаж Whisper не зламався в наших водах, ця контрабандна схема так і залишилася б невідомою", - підсумовує вона.