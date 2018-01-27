У Німеччині санкції проти Росії назвали "мертвою конякою"

У Німеччині переконані, що проблеми в Україні не можуть бути вирішені "символічною політикою, за яку розплачуються німецькі підприємтсва".

Прем’єр-міністр федеральної землі Тюрингія (Німеччина) Бодо Рамелов порівняв санкції ЄС проти Росії з "мертвою конякою".

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Die Zeit.

Рамелов переконаний, що антиросійські санкції ЄС завдали серйозної шкоди економіці Німеччини і не вплинули на ситуацію в Україні.

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За його словами, санкції проти Росії - це "мертва коняка, на якій не можна їздити верхи".

Глава Тюрингії вважає, що проблеми в Україні не можуть бути вирішені "символічною політикою, за яку розплачуються німецькі підприємтсва".

Видання наводить дані Інституту світової економіки (IfW) за грудень 2017 року, згідно з якими економіка Німеччини щомісяця зазнавала збитків у розмірі 618 мільйонів євро в результаті санкцій. Особливих труднощів зазнають східнонімецькі компанії, які мають тісні відносини з російськими компаніями