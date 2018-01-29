Бій під Крутами на століття вперед заклав основи української державності - Порошенко (фото, відео)

З нагоди 100-річчя бою під Крутами президент присвоїв ім’я Героїв Крут Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що бій під Крутами на століття вперед заклав основи української державності.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут.

«Сторіччя минуло з того дня, коли відважні хлопці-герої дали бій переважаючим силам ворога та на кілька діб затримали наступ червоних росіян на Київ», - зазначив Порошенко.

«Цих кілька днів вистачило для того, щоб на століття уперед закласти основи української державності. Вони боролись, щоб ми перемогли…», - додав глава держави.

Також сьогодні Петро Порошенко присвоїв ім’я Героїв Крут Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації.

Читайте такожБій під Крутами на століття вперед заклав основи державності України - Розенко

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний указ президент підписав сьогодні у Києві під час урочистостей з нагоди 100-річчя бою під Крутами.

«Інститут по праву заслужив високе звання «імені Героїв Крут»… ним будуть пишатися і ті, хто навчається зараз, і ті, хто вже завершив його та служить в українському війську», - заявив глава держави перед підписанням указу.

За словами Порошенка, сотні випускників інституту захищали чи захищають Україну від російської агресії. 25 його вихованців нагороджені орденами та медалями, а генерал-майор Максим Шаповал посмертно відзначений Зіркою Героя.

Порошенко назвав бій під Крутами (29 січня 1918 року) та оборону Донецького аеропорту (26 травня 2014 року — 21 січня 2015 року) подіями однієї ваги та з одного символічного ряду.

«Тепер ми всі з великим нетерпінням очікуємо втілення теми Крут в художніх фільмах та серіалах», - сказав він, зазначивши, що держава створила можливості для відродження вітчизняного кінематографа.

«Перші результати ми вже бачимо в глядацьких залах в Україні та за її межами. Всі щиро радіють надзвичайному успіху стрічки «Кіборги», - зауважив президент.

«Між блискавичним боєм на Чернігівщині та тривалою обороною Донецького аеропорту – відстань аж у 97 років. Але ці події – однієї ваги та, впевнений, з одного символічного ряду. Ворог - той самий, а «кіборги», як і Герої Крут, стали взірцево-символічними оборонцями Батьківщини, рівнятися на яких будуть наступні покоління оборонців Вітчизни», - підкреслив глава держави.

Читайте такожВ Івано-Франківську показали історичну реконструкцію "Бій за станцію Крути" (фото, відео)

Довідка УНІАН. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути в Чернігівській області, що під селищем Крути та поблизу села Пам`ятне, 300 київських студентів, захищаючи підступи до Києва, вступили у бій з 6-тисячною армією більшовиків під командуванням Михайла Муравйова, яка серед інших вела наступ на Українську народну республіку. Усі студенти або загинули, або були взяті в полон і жорстоко страчені.

Бій під Крутами стримав наступ більшовиків на чотири дні. І ці дні стали вирішальними для української дипломатії, щоб домогтися від міжнародного співтовариства визнання незалежної України.

Офіційно День пам’яті Героїв Крут почали відзначати в Україні з 2007 року.