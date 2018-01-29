Бій під Крутами на століття вперед заклав основи української державності - Порошенко (фото, відео)
Президент України Петро Порошенко заявляє, що бій під Крутами на століття вперед заклав основи української державності.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут.
«Сторіччя минуло з того дня, коли відважні хлопці-герої дали бій переважаючим силам ворога та на кілька діб затримали наступ червоних росіян на Київ», - зазначив Порошенко.
«Цих кілька днів вистачило для того, щоб на століття уперед закласти основи української державності. Вони боролись, щоб ми перемогли…», - додав глава держави.
Також сьогодні Петро Порошенко присвоїв ім’я Героїв Крут Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідний указ президент підписав сьогодні у Києві під час урочистостей з нагоди 100-річчя бою під Крутами.
«Інститут по праву заслужив високе звання «імені Героїв Крут»… ним будуть пишатися і ті, хто навчається зараз, і ті, хто вже завершив його та служить в українському війську», - заявив глава держави перед підписанням указу.
За словами Порошенка, сотні випускників інституту захищали чи захищають Україну від російської агресії. 25 його вихованців нагороджені орденами та медалями, а генерал-майор Максим Шаповал посмертно відзначений Зіркою Героя.
Порошенко назвав бій під Крутами (29 січня 1918 року) та оборону Донецького аеропорту (26 травня 2014 року — 21 січня 2015 року) подіями однієї ваги та з одного символічного ряду.
«Тепер ми всі з великим нетерпінням очікуємо втілення теми Крут в художніх фільмах та серіалах», - сказав він, зазначивши, що держава створила можливості для відродження вітчизняного кінематографа.
«Перші результати ми вже бачимо в глядацьких залах в Україні та за її межами. Всі щиро радіють надзвичайному успіху стрічки «Кіборги», - зауважив президент.
«Між блискавичним боєм на Чернігівщині та тривалою обороною Донецького аеропорту – відстань аж у 97 років. Але ці події – однієї ваги та, впевнений, з одного символічного ряду. Ворог - той самий, а «кіборги», як і Герої Крут, стали взірцево-символічними оборонцями Батьківщини, рівнятися на яких будуть наступні покоління оборонців Вітчизни», - підкреслив глава держави.
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Довідка УНІАН. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути в Чернігівській області, що під селищем Крути та поблизу села Пам`ятне, 300 київських студентів, захищаючи підступи до Києва, вступили у бій з 6-тисячною армією більшовиків під командуванням Михайла Муравйова, яка серед інших вела наступ на Українську народну республіку. Усі студенти або загинули, або були взяті в полон і жорстоко страчені.
Бій під Крутами стримав наступ більшовиків на чотири дні. І ці дні стали вирішальними для української дипломатії, щоб домогтися від міжнародного співтовариства визнання незалежної України.
Офіційно День пам’яті Героїв Крут почали відзначати в Україні з 2007 року.