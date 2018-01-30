Курченко обговорював із соратниками Саакашвілі можливе захоплення парламенту – Луценко

За словами генпрокурора, отримання грошей оточенням Саакашвілі від Курченка є зафіксованим фактом.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про стан розслідування справи лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі щодо його зв’язків із біглим олігархом Сергієм Курченком.

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Як заявив він в інтервю DW.com, людина, близька до Саакашвілі, а потім і сам Саакашвілі вступили у контакт з оточенням, а потім із самим Курченком з метою отримання фінансової допомоги, за яку обговорювалося питання протидії слідству щодо злочинних оборудок Курченка.

«Слідство не підозрює, і Курченко не намагався. А слідство знає, що з офісу Курченка було передано понад 200 тисяч доларів США, призначенням яких було фінансування акцій протесту та обговорювалося можливе захоплення приміщення українського парламенту. Ці гроші отримали під нашим контролем люди з найближчого оточення Саакашвілі. Це зафіксований факт», – стверджує Саакашвілі.

За його оцінкою, слідство є непростим, але «експертиза встановила, що голоси на плівках розмови Саакашвілі та Курченка справжні та належать їм».

«Що буде далі - залежить від слідчих, прокурорів, а потім рішення суду. А тепер скажу не тільки як генпрокурор, а як людина, яка була на цьому Майдані. З моєї точки зору, Україна потребує опозиції. Влада потребує, а інколи дуже сильно заслуговує на критику. Люди мають право, а інколи необхідність протестувати проти влади. Але я категоричний противник, щоб це робили за гроші, тим більше гроші, вкрадені у українського народу», – додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2017 року правоохоронці у центрі Києва затримали Саакашвілі, проте його прихильники звільнили його з автозаку. 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Саакашвілі у вигляді цілодобового арешту терміном на два місяці.

26 січня Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції щодо необрання жодного запобіжного заходу Саакашвілі і встановив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 до 7.00 наступного дня.

Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (два або більше) (ч. 2 ст. 28), сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256).

Як заявив генпрокурор Юрій Луценко, Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Оновлено. 9 лютого стало відомо, що Саакашвілі затримали. Народний депутат Ігор Луценко повідомив про затримання екс-глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "Альфою".