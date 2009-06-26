Європа хоче зрозуміти, на що саме Україні потрібен газовий кредит

Єврокомісія хоче зрозуміти, на що саме потрібна Україні фінансова допомога для забезпечення транзиту газу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив чиновник з Генерального директорату “Зовнішні зносини” Єврокомісії.

“Це - не політична сутичка. Ми намагаємося зрозуміти, де саме фінансовий розрив. Що має фінансуватися за рахунок міжнародного кредиту”, - сказав співрозмовник агентства напередодні запланованої на 29 червня зустрічі у Єврокомісії з представниками “Газпрому”, “Нафтогазу України”, міжнародних фінансових інституцій та європейських газових компаній.

“Зустріч не дасть “дивної” відповіді у понеділок ввечері”, - водночас зауважив чиновник.

Він повідомив, що з української сторони в ході зустрічі братимуть участь в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ, заступник міністра закордонних справ Сергій ПАВЛУША, представник Президента України Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ і заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Ігор ДІДЕНКО.

Російську сторону представлятиме заступник голови правління “Газпрому” Олександр МЕДВЕДЄВ. Інші учасники зустрічі з російського боку поки невідомі.

“Насправді буде кілька зустрічей з різними людьми”, - сказав представник Єврокомісії. За його словами, до Брюсселя, зокрема, прибудуть представники Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського інвестиційного банку. Крім того, будуть представники Єврогазу, газових компаній і компаній, що займаються транзитом.

Представник Генерального директорату з питань енергетики і транспорту Єврокомісії сказав, що ЄС має добре підготуватися до можливого припинення постачання газу.

“Звичайно, через економічну кризу потреба у газі влітку та, можливо, взимку буде меншою”, - зазначив представник Єврокомісії.

Він також звернув увагу на те, що на сьогодні точно невідомо, скільки газу знаходиться у підземних газових сховищах України, зазначивши лише, що “Нафтогаз” повідомляє про 19,3 млн. кубометрів.

“Цифри, які нам повідомили, свідчать про бажання купити ще 19,5 млн. кубометрів додатково, що коштуватиме 4,2 млрд. дол.”, - сказав співрозмовник агентства.

Водночас, він висловив невпевненість у тому, що надання кредиту Україні цього року не призведе до виникнення схожої проблеми наступного року.

“У будь-якому випадку, якщо що і буде зроблено, то лише одного разу. Чому зараз і чому цього року? По-перше, оскільки економічна криза мала дуже серйозний вплив на “Нафтогаз” та Україну в цілому. Крім того, після вирішення проблем цього року (підписання угод на початку цього року між “Нафтогазом” і “Газпромом” після газової кризи – УНІАН) Україна вперше стала власником газу в сховищах, а до того газ належав компаніям”, - наголосив представник Єврокомісії.

За його словами, на розробку пакета можливих заходів для допомоги Україні знадобиться кілька тижнів, а його імплементація розпочнеться не раніше осені.