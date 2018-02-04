Авторитетні американські соціологи прогнозують запит на українського "Макрона"

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Американським Міжнародним Республіканським Інститутом (IRI). Згідно з опитуванням, список фаворитів майбутніх президентських перегонів вже наприкінці 2018 року може виглядати зовсім інакше ніж зараз.

На думку експертів, кардинальні зміни рейтингу фаворитів президентських перегонів можуть відбутися під впливом декількох потужних чинників. По-перше, якщо справдяться окремі припущення і діючий президент відмовиться від балотування на наступних виборах глави держави.

В такому разі , зміниться уся перша п’ятірка лідерів, сформована на антагонізмі до П.Порошенка. По-друге, впродовж року можуть бути укладені стратегічні політичні союзи між відомими політиками, а також гучні корупційні скандали, що також може призвести до перерозподілу симпатій-антипатій серед виборців.

По-третє, взнаки може датися загальна втомленість українського виборця від вже відомих персон, довіра до яких увесь знижується. Ця тенденція буде грати на користь новим і несподіваним політичним обличчям.

Як відзначають автори дослідження, в умовах коли дві третини населення не довіряють нікому з відомих політиків, абсолютно закономірним є виникнення політичного запиту на «українського Макрона» - приязного, «позасистемного» лідера, політика нових підходів і нової формації. Таких претендентів на роль «українського Макрона» зараз є декілька в українському політичному полі, проте за своїми віковими характеристиками та ідеологічними позиціями (ліберал, прибічник європейських цінностей, наявність міжнародних зв'язків), у найбільшій мірі на цю роль може претендувати Валентин Наливайченко – вважають соціологи.

Як зазначають автори дослідження, на сьогоднішній день В.Наливайченко має усі передумови для зростання рейтингу на рівні 14-16%, а також для виходу у другий тур президентських виборів. У Наливайченка зараз 8-е місце у рейтингу позитивного сприйняття. У нього один з найнижчих показників негативного ставлення. Він має значний потенціал розширення підтримки (25%). У політика спостерігається стабільний позитивний приріст довіри на фоні стагнації та падіння довіри до традиційних українських політичних лідерів.

Наразі, згідно з опитуванням, баланс довіри і недовіри до українських політиків виглядає наступним чином: президент Петро Порошенко - 15 і 74% відповідно; прем’єр-міністр Володимир Гройсман - 16 і 74%; лідер Руху «Справедливість» Валентин Наливайченко - 12 і 60%; лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко - 20 і 69%; лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок - 13 і 73%.