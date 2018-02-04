Авторитетні американські соціологи прогнозують запит на українського "Макрона"
На думку експертів, кардинальні зміни рейтингу фаворитів президентських перегонів можуть відбутися під впливом декількох потужних чинників. По-перше, якщо справдяться окремі припущення і діючий президент відмовиться від балотування на наступних виборах глави держави.
В такому разі , зміниться уся перша п’ятірка лідерів, сформована на антагонізмі до П.Порошенка. По-друге, впродовж року можуть бути укладені стратегічні політичні союзи між відомими політиками, а також гучні корупційні скандали, що також може призвести до перерозподілу симпатій-антипатій серед виборців.
По-третє, взнаки може датися загальна втомленість українського виборця від вже відомих персон, довіра до яких увесь знижується. Ця тенденція буде грати на користь новим і несподіваним політичним обличчям.
Як відзначають автори дослідження, в умовах коли дві третини населення не довіряють нікому з відомих політиків, абсолютно закономірним є виникнення політичного запиту на «українського Макрона» - приязного, «позасистемного» лідера, політика нових підходів і нової формації. Таких претендентів на роль «українського Макрона» зараз є декілька в українському політичному полі, проте за своїми віковими характеристиками та ідеологічними позиціями (ліберал, прибічник європейських цінностей, наявність міжнародних зв'язків), у найбільшій мірі на цю роль може претендувати Валентин Наливайченко – вважають соціологи.
Як зазначають автори дослідження, на сьогоднішній день В.Наливайченко має усі передумови для зростання рейтингу на рівні 14-16%, а також для виходу у другий тур президентських виборів. У Наливайченка зараз 8-е місце у рейтингу позитивного сприйняття. У нього один з найнижчих показників негативного ставлення. Він має значний потенціал розширення підтримки (25%). У політика спостерігається стабільний позитивний приріст довіри на фоні стагнації та падіння довіри до традиційних українських політичних лідерів.
Наразі, згідно з опитуванням, баланс довіри і недовіри до українських політиків виглядає наступним чином: президент Петро Порошенко - 15 і 74% відповідно; прем’єр-міністр Володимир Гройсман - 16 і 74%; лідер Руху «Справедливість» Валентин Наливайченко - 12 і 60%; лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко - 20 і 69%; лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок - 13 і 73%.