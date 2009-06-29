У Феодосії чекають Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наприкінці цього тижня може відвідати з робочою поїздкою Феодосію (Крим), повідомляє сьогодні газета «Кафа».

Мер Феодосії Олександр БАРТЄНЄВ повідомив, що глава держави може відвідати місто 4 липня.

За даними видання, головна мета візиту – огляд заводу «Море».

«Він з`їздить на завод «Море», – повідомив О.БАРТЄНЄВ. – Віктор Тарасович (прем`єр Криму Віктор ПЛАКИДА) сказав, що можна буде (також) обговорити проблеми водопостачання Криму і міста».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Генеральній прокуратурі України (ГПУ) перевірити на відповідність законодавству розпорядження Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1517-р щодо переліку господарств, які підлягають продажу.

Зокрема, на думку Президента, ВАТ «Науково-виробничий комплекс «Київський завод автоматики імені Г.І. Петровського», Мукачівський завод «Точприлад», Феодосійська суднобудівна компанія «Море» та Херсонський державний завод «Палада» забезпечують обороноздатність держави, виготовлення і ремонт зброї, військової техніки, тобто є підприємствами, які, відповідно до статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», не підлягають приватизації.

Основною продукцією заводу «Море» є багатоцільові патрульні і десантні катери, включаючи такі відомі проекти, як малий десантний корабель на повітряній подушці «Зубр» і малий протичовновий корабель на підводних крилах «Сокіл».

За даними сайту "Новый регион", завод кілька років знаходиться в стані банкрутства.