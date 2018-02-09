Влада методично зачищає український медіапростір - журналіст (відео)

Журналіст Роман Скрипін каже, що методи тиску застосовують до різних медіа.

Журналіст Роман Скрипін вважає, що вказівку проводити перевірку банківських рахунків журналістів та топ-менеджерів "1+1" Нацбанк отримав із Банкової.

Про це він сказав у прямому ефірі програми "Право на владу" на "1+1".

"Опозиційних ЗМІ в природі не може бути і не має бути. Тобто медіа - це медіа. Ви ставите смішне запитання, звідки ростуть ноги. Ноги ростуть з Банкової. Це ясно. Хто подає кандидатуру голови Нацбанку в Раду? У нас медійне поле методично зачищається або береться під контроль під різними приводами", - сказав Скрипін.

Журналіст каже, що методи тиску застосовують до різних медіа.

"І в такий спосіб просто намагаються встановити контроль не тільки над "1+1". Контроль у різний спосіб намагаються встановити абсолютно над усіма медіа в Україні. В різний спосіб - силовий, обшуки. От зараз як би смішно не звучало, але претензій до Гужви (керівник видання "Страна.ua"), який виїхав у результаті до Відня, куди поїхав Петро Олексійович (президент України Петро Порошенко 8 лютого відвідав Віденський бал). Я зараз кажу про іронію долі, з цим бавитися не можна, тому що як тільки виникають якісь питання до медіа, то одразу починається галас, що це тиск на свободу слова. Він завжди буде здійснюватися. Намагання встановити контроль буде завжди. Тобто у нас для цього є Національна спілка журналістів України, є Незалежна медіа-профспілка. Це їхня пряма функція - захищати в принципі права журналістів", - сказав Скрипін.

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Він говорить про відсутність компетенції в НБУ.

"Нацбанк, його компетенція, даруйте... Якщо Нацбанк цієї країни не може дати відповідь, що таке біткоїн і завести в Україну (платіжну систему) PayPal, то це свідчить у принципі про його компетенцію. Точніше, про відсутність компетенції. Тому що ті, хто сидять при владі, керують, вони звикли, що оце для вас - закон, ну, а ми будемо по-своєму. Оці ось "вась-вась", там друг, там куми - і все. Тут нічого нового немає. Просто скільки років минає і нікого з влади це не навчило. Я не хочу вдаватися до популізму - нагадувати зайвий раз про Мальдіви й Сейшели, про це вже згадали. Вони, як тільки потрапляють у владні кабінети, відчуття реальності в них зникає. От просто зникає, бо його немає. Далі – "что хочу, то й ворочу". А далі - як вийде. А далі виходить, що ніхто не несе відповідальності в цій країні, а журналісти завжди крайні, тому що нас позаочі називають "журнашлюхи". Ви прекрасно це теж знаєте", - наголосив Скрипін.

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