Саакашвілі заявив, що намагатиметься відновити українське громадянство (відео)

Він також пригрозив українським політикам та олігархам тюрмою.

Лідер партії "Рух Нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що був і залишається українським політиком, а також має намір відновлювати своє українське громадянство.

Про це він сказав на брифінгу у Варшаві, який транслює Радіо Свобода.

Також він заявляє, що що разом з українським народом "скрутить шию українському олігархату".

"У мене після вчорашнього дуже болить шия, тому що вони всіляко мене душили всю дорогу, як Шарикова. Так от я хочу сказати: шия у мене пройде, а шию українському олігархату разом з українським народом ми скрутимо", - підкреслив Саакашвілі.

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Він пообіцяв, що українські олігархи і політики, які виконують злочинні накази, потраплять до в'язниці.

"Я думаю їм там саме місце - переїхати зі своїх палаців у Козині і Конча-Заспі до української в'язниці", - додав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі було затримано співробітниками правоохоронних органів у ресторані в центрі Києва, після чого, за словами його соратників, було вивезено у невідомому напрямку.

У Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі у порядку реадмісії, звідки він прибув у порушення українського законодавства.

За словами прес-секретаря ДПСУ Олега Слободяна, під час затримання на правоохоронців «накинулися невідомі з оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися і застосувати силову підтримку».

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Потім на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з'явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни. «Підставою для прийняття рішення було прийняття заяви про реадмісію, поданої Державною міграційною службою України головнокомандувачу Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що Саакашвілі є чоловіком/дружиною громадянина держави - члена Європейського Союзу, запит української сторони було визнано позитивно», - відзначили у прикордонному відомстві Польщі.

Сам Саакашвілі 12 лютого заявив, що просить допомоги у Європейського Союзу і, зокрема, канцлера Німеччини Ангели Меркель.