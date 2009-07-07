У БЮТ є аргументи проти перегляду бюджету

Ідея внести зміни до Державного бюджету України на 2009 рік, зокрема щодо збільшення мінімальної заробітної плати й рівня прожиткового мінімуму, базується на передвиборному популізмі.

Таку думку висловила голова парламентського комітету промислової та регуляторної політики й підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в коментарі УНІАН.

На її думку, ті, хто виступають сьогодні за підняття мінімальних зарплат і пенсій і добиваються переголосування бюджету, ставлять перед українською економікою нездійсненні завдання. Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що метою цих депутатів є, перш за все, дискредитувати уряд. «Бюджет сьогодні рвати не можна, – вважає вона, - економіка просто не витримає такого підвищення».

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначає, що зараз кількість безробітних, порівняно з початком року, зменшилася на 250 тисяч, довіра до банків поступово відновлюється, а зарплати в держсекторі виплачуються стабільно.

«Саме популістські маніпуляції з необгрунтованим збільшенням бюджету можуть призвести до того, що зарплати дійсно перестануть виплачувати регулярно. Це, звичайно, допоможе опозиції зробити уряд винним, але ж економіка – не політична іграшка», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня ц.р. на позачерговому засіданні Верховна Рада створила робочу групу з підготовки до другого читання законопроекту про внесення змін до держбюджету на 2009 рік щодо розміру прожиткового мінімуму й мінімальної зарплати. Співголовами групи обрані народні депутати Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів), Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) і міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Раніше парламент відмовився прийняти в другому читанні й в цілому законопроект про внесення змін до держбюджету на 2009 рік, що стосуються розмірів прожиткового мінімуму й зарплати, внесений членом фракції Партії регіонів Михайлом ПАПІЄВИМ. Законопроектом передбачалося, що з 1 липня прожитковий мінімум становитиме 808 грн., а з 1 жовтня – 848 грн. При цьому пропонувалося з 1 липня встановити мінімальну заробітну плату на рівні 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн., з 1 грудня – 900 грн.