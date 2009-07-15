У Києві сподіваються, що посланець Обами розставить крапки над «і»

13:34, 15 липня 2009
Політика
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Програма перебування Байдена

Джозеф Байден
Віце-президент США Джо БАЙДЕН перебуватиме в Україні з візитом 20-22 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

За його словами, плануються зустрічі Дж.БАЙДЕНА з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Водночас К.ЄЛІСЄЄВ не виключив, що Дж.БАЙДЕН зустрінеться з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та лідером “Фронту змін” Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ як потенційними кандидатами на президентських виборах.

Також очікується, що В.ЮЩЕНКО і Дж.БАЙДЕН вшанують пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років.

Планується, що Дж.БАЙДЕН виступить перед представниками ділових кіл України.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, цей візит є важливим сигналом з боку США щодо підтримки курсу України на євроатлантичну інтеграцію та проведення широкомасштабних реформ.

“Ми сподіваємося, що цей візит розставить остаточні крапки над “і” в тих людей у яких ще є сумніви щодо послідовної підтримки з боку США курсу України на євроатлантичну інтеграцію. Ми очікуємо, що під час візиту будуть дані однозначні сигнали на користь того, що США підтримують курс Україні на євроатлантичну інтеграцію, а також на те, що жодна третя сторона не має права вето не вибір державою своєї політики у безпековій галузі або у галузі співпраці з іншими міжнародними структурами і організаціями”, - сказав він.

Крім того, за його словами, українська сторона очікує, що в ході візиту буде ще раз підтверджена позиція Президента США Барака ОБАМИ про те, що двері НАТО залишаються відкритими для будь-яких країн, передусім України, за умови виконання певних зобов’язань і проведення підготовчої роботи.

К.ЄЛІСЄЄВ висловив сподівання, що США в ході візиту Дж.БАЙДЕНА ще раз підтвердять принципи територіальної цілісності і непорушності кордонів України.

К.ЄЛІСЄЄВ також повідомив, що під час візиту Дж.БАЙДЕНА будуть обговорюватися питання підготовки можливої зустрічі президентів США і України ближчим часом, не виключено, що вже восени цього року.

Крім того, буде обговорено питання щодо майбутнього візиту в Україну держсекретаря США.

Він зазначив, що Україна і США хотіли б значно посилити і оптимізувати механізм двосторонньої співпраці. “Ми маємо ці механізми не лише оптимізувати, а й підвищити їхній рівень і статус”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він повідомив, що у ході візиту віце-президента США будуть обговорені питання двосторонньої співпраці, підвищення рівня політичного діалогу, взаємодія у безпековій галузі, питання торговельно-економічних відносин, зміцнення енергетичної безпеки.

Крім того, будуть обговорені питання регіональної безпеки та взаємодії на міжнародній арені.

К.ЄЛІСЄЄВ також повідомив, що на даний час не планується підписання двосторонніх документів.

 

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