Два екс-бютівця попереджають: до соціального вибуху залишилось трохи

Народні депутати України, члени оргкомітету зі створення Народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Геннадій ЗАДИРКО та Володимир КАПЛІЄНКО звертаються до колишніх однопартійців, депутатів фракції БЮТ з приводу неприйнятності окремих моментів законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України (реєстраційний номер 4741, прийнятий за основу 1 липня 2009 р.).

Як повідомляє прес-служба об’єднання «За демократію і справедливість», Г.ЗАДИРКО та В.КАПЛІЄНКО у своєму відкритому листі констатують, що в Україні напередодні президентських виборів “продовжуються маніпуляції з виборчим законодавством”. Зокрема, низка положень зазначеного законопроекту, за їхніми словами, є “яскравим підтвердженням нечесного підходу до організації волевиявлення громадян”. Йдеться про ті положення, що стосуються формування списків виборців, процедури судового оскарження рішень суб’єктами виборчого процесу, гарантій діяльності кандидатів у Президенти України, а також порядку формування виборчих комісій.

Наприклад, зазначають депутати, відповідно до законопроекту, право внесення змін до списків виборців, в тому числі в день голосування, мають органи ведення Державного реєстру виборців, які, згідно з чинним законодавством, фактично залишаються поза контролем суб’єктів виборчого процесу та громадськості і повністю контролюються місцевою владою. “Прогнозуємо, пам’ятаючи досвід попередніх виборів: за годину до закінчення голосування на виборчу дільницю надходить подання органу ведення Державного реєстру виборців. А за дверима дільниці вже чекають автобуси з «карусельниками». Перевірити законність включення таких виборців до списку та оскаржити такі дії в судовому порядку, згідно з пропонованим законопроектом, неможливо”, - наголошують Г.ЗАДИРКО та В.КАПЛІЄНКО.

Крім того, зазначають вони, законопроект суттєво обмежує право на судовий захист суб’єктів виборчого процесу та звужує можливості щодо оскарження рішень (дій, бездіяльності) до виборчих комісій. Виключається можливість оскарження в суді дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії в день голосування. ЦВК також не буде зобов’язана розглядати скарги щодо рішень (дій, бездіяльності) виборчих комісій з більшості питань щодо виборчого процесу. Відповідно, наявність таких скарг не є перешкодою для встановлення результатів виборів. “Виникає питання: чому кандидати на пост Президента фактично позбавлені права звертатися в суди, і чому судова гілка влади відсторонена від такого важливого процесу?”, - запитують автори листа.

Також, за їхніми словами, залишається норма про обмеження кількості довірених осіб однією особою, що не відповідає необхідному мінімуму для забезпечення гарантій діяльності кандидата в Президенти України на відповідному виборчому окрузі.

Крім того, зазначають Г.ЗАДИРКО та В.КАПЛІЄНКО, необґрунтовано спрощується процедура прийняття рішення комісії про заборону присутності спостерігачів на виборчій дільниці. “У разі прийняття законопроекту для цього буде достатньо лише простої більшості голосів, проти двох третин у чинному законі. Зайве казати, що ця зміна в законі дозволяє не допустити до участі в роботі комісії незалежних спостерігачів, ЗМІ, а також довірених осіб кандидатів у Президенти України”, - наголошують депутати.

Водночас, відзначають вони, передбачена законопроектом можливість брати участь у роботі окружних, дільничних виборчих комісій лише громадянам, які проживають у межах відповідного територіального виборчого округу, не відповідає вимозі рівності громадян, незалежно від місця їх проживання. Крім того, переконані Г.ЗАДИРКО та В.КАПЛІЄНКО, зазначене положення надає можливість здійснювати адміністративний тиск на членів виборчих комісій за місцем проживання, роботи тощо. “Наш персональний досвід роботи на виборах в Донецьку чітко свідчить, що в умовах тотального контролю над областю з боку Партії регіонів забезпечити об’єктивний і законний процес голосування і підрахунку голосів можуть тільки представники інших регіонів України”, - заявляють депутати, закликаючи колег згадати третій тур голосування на виборах Президента у 2004 році.

В цьому контексті автори листа передрікають, що якщо в Україні повториться 2004 рік, то “він матиме не такий же мирний вигляд, а прийде до нас з молдовським чи іранським обличчям, тобто з побитими вітринами, спаленими автомобілями та, - що найстрашніше, - людськими жертвами”. На їхнє переконання, “до соціального вибуху в державі залишилося небагато, і наш з вами обов’язок - не допустити реалізації найгіршого сценарію, тому що там буде вже недалеко і до втрати Україною державності”.

Закликаючи “подивитися правді в очі”, народні депутати Г.ЗАДИРКО та В.КАПЛІЄНКО пишуть своїм колегам, що керівництво БЮТ веде “до знищення політичної сили, членами якої ми самі були ще донедавна”, і що даний законопроект є “кроком до знищення демократичних завоювань останніх років”.

“Не хочеться вірити, що люди, які стояли біля витоків української державності в 1991 році, котрі захищали вибір народу на Майдані у 2004 році, будуть підтримувати в парламенті такий документ”, - говорять наприкінці свого листа депутати.

При цьому вони зазначають, що змушені звернутися до колег через ЗМІ, оскільки відвідувати засідання фракції їм заборонено.