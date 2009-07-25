Спікер ВР Криму вважає ЧФ РФ гарантом стабільності та спокою в регіоні

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що Чорноморський флот Росії ще довго буде гарантом стабільності та спокою в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер кримського парламенту заявив у Севастополі, виступаючи на урочистих зборах на честь майбутнього святкування Дня Військово-Морського флоту Росії (відзначається в останню неділю липня - УНІАН).

«Чорноморський флот РФ постійно вдосконалює свою бойову майстерність і рівень підготовки кадрів, здійснює тісну взаємодію і співпрацю з Військово-Морськими силами України на користь забезпечення безпеки братських держав. Деколи непросто складаються відносини між Україною і Росією в питаннях дислокації Чорноморського флоту, але я переконаний, що Чорноморський флот був, є і ще довго буде гарантом стабільності та спокою в регіоні», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, Севастополь важко уявити без перебування на його території Чорноморського флоту РФ.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що «перебування Чорноморського флоту в Севастополі не має бути предметом політичних спекуляцій і приводом для всілякого роду необдуманих дій». За його словами, «штучно створювані в цій сфері конфлікти лише ускладнюють міждержавні відносини і викликають у людей справедливе незадоволення». Тому, наголосив голова ВР АРК, «висока політична відповідальність, мудрість, зваженість і далекоглядність мають бути визначальними при ухваленні рішень з цих важливих для обох країн питань».

На думку А.ГРИЦЕНКА, між ВМС України і ЧФ РФ повинні зберігатися і підтримуватися «взаємокорисні, професійно виставлені відносини».