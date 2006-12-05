Безсмертний назвав головну помилку Нашої України

Лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ готовий знову очолити Раду "Народного Союзу Нашої України" і забезпечити єдність партії.

«У разі, якщо Рада висловить довіру моїй кандидатурі на голову Ради, я зроблю все можливе, щоб забезпечити єдність партії», - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, наголошуючи на необхідності проведення результативного засідання Ради партії 7 грудня, повідомляє прес-служба “Нашої України”.

«Питання єдності партії на сьогодні є ключовим. Якщо не буде забезпечено єдність партійних лав, то думати про майбутнє «Нашої України» як серйозної політичної сили не має сенсу», - підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

На його переконання «відновити довіру до «Нашої України» можливо буде тільки тоді, коли партія стане єдиною командою без «мільйона» взаємовиключних варіантів сценаріїв партійного розвитку».

Також Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав про те, що «керівні органи, які обере Рада партії, покликані будуть реалізовувати надзвичайно важливі рішення III з’їзду, які визначають майбутнє не тільки партії, а й політикуму в цілому: СОТ, НАТО, ЄС, конституційні зміни».

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ назвав головною помилкою «відсутність постійно діючої комунікації між центром і регіонами. І це підтвердив останній з’їзд».

«Президію «Нашої України» я бачу як колегіальний орган, в якому гармонійно поєднано представництво регіонів та центру», - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. На його думку, «тільки доволі чисельна Президія спроможна приймати серйозні й вмотивовані рішення».

Говорячи про керівника виконавчого комітету партії, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ висловив думку, що “виконком має очолити людина, яка має реальні менеджерські й організаційні здібності, є командною, а також вболіває за розвиток партійного, а не власного проекту і має реальні можливості для залучення ресурсів”. “З огляду на це, у разі мого обрання, я пропонуватиму члена Ради партії Олександра ТРЕТЬЯКОВА на посаду голови виконкому», - зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

«Якщо партія достойно пройде переламний етап свого росту, в нас з’явиться шанс повернути собі лідерство в українській політиці», - сказав лідер фракції «Наша Україна».

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада рада НСНУ після майже 5-годинного засідання не змогла затвердити керівництво партії і оголосила перерву на три тижні для обговорення можливих кандидатур у регіонах.