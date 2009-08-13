Експерти похвалили вдалий фальстарт Тимошенко

Рекламна кампанія майбутніх кандидатів у Президенти почалася фальстартом.

Так вважають політичні експерти, що сьогодні взяли участь у круглому столі «Старт рекламної кампанії та якість рекламної продукції основних учасників майбутніх президентських перегонів», який відбувся в Інституті Горшеніна.

Зокрема, як відзначив директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ , «два основних суб’єкти рекламної кампанії - це ЯЦЕНЮК і ТИМОШЕНКО”. Кампанія Юлії ТИМОШЕНКО, за словами експерта, “досить очікувана - на її посили нічого заперечити. Нагадати про те, що людина працює – це природньо. Про якісь великі успіхи говорити наразі складно, а те, що прем’єр працює - це факт”. На його думку, це найкращий месседж для Ю.ТИМОШЕНКО. Проте, вважає експерт, використовувати його задовго до активної фази кампанії – не досить ефективно, цінні ідеї треба було б берегти.

“Щодо ЯЦЕНЮКА, то найбільш очікуваним з його боку був посил про те, що він, на противагу іншим - новий кандидат”, - зазначив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ. “Проте він представив іншу ідею. Можливо, зараз ми спостерігаємо невдалу частину його кампанії, яка не досягає мети, але, безперечно, звертає на себе увагу, і в цьому її позитив. Сподіваюсь, кращі ідеї будуть представлені командою ЯЦЕНЮКА пізніше», - сказав експерт.

У свою чергу президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ , зазначивши, що рекламна кампанія майбутніх кандидатів на посаду Президента почалася фальстартом, висловив думку, що “її учасники погано розуміють один одного і не знають, з чим власне їм конкурувати”.

“Вони роблять ставку на маніпулятивні технології, а не на роботу зі свідомістю. Ні відміну від вкрай ідеологізованої кампанії 2004 року, де було чітке протиставлення помаранчевих і синіх, слогани сьогоднішніх кандидатів переважно анонімні, в них відсутній суб’єкт звернення, відсутня будь-яка ідеологія і будь-які політичні бренди. Поза увагою залишились змістовні тексти кандидатів, на них сьогодні просто немає суспільного запиту, в центрі уваги - біг-борди”, - констатував експерт.

На його думку, “під час цієї кампанії можна очікувати різного роду містифікацій та інформаційних фантомів на зразок теорії заколоту, долі гривні, шельмування олігархів-власників обленерго та банків тощо”.

“З точки зору сюжету, - продовжив А.ЄРМОЛАЄВ, - основним гравцем кампанії буде Юлія ТИМОШЕНКО, чий штаб впроваджуватиме дискусію про те, виграє чи програє ці вибори прем’єр».

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що «відмінністю нинішньої рекламної кампанії є те, що значну роль в ній почав відігравати національний фактор”. “Початком була книжка, де йшлося про національне походження Юлії ТИМОШЕНКО, далі з’явилася інформація про те, що Віктор ЯНУКОВИЧ зовсім не білорус за походженням, сьогодні ми чуємо, що Арсеній ЯЦЕНЮК має не українське коріння, завтра, очевидно, Сергій ТІГІПКО буде звинувачений в тому, що він - молдаванин», - зазначив експерт.

На думку директора Центру політичного маркетингу Василя СТОЯКІНА , після 2004 року в політичній рекламі з’явилося дві тенденції. Перша, за його словами, полягає в тому, що реклама кандидатів має всі ознаки тоталітарної пропаганди американського зразка, і яскравим прикладом цьому є слоган «Так! Ющенко» і легенда про Богом обраного Президента. Експерт зазначив, що за схожою схемою цього року будується і реклама БЮТ – “така собі світла блондинка в білому, з великим серцем, що працює”.

“Суттєвою відмінністю між цими кампаніями, щоправда, є те, що кампанія ЮЩЕНКА 2004 року була вибудована за схемою «неправда проти насильства» (перевірити богообраність Президента ЮЩЕНКА вкрай складно), а цьогорічна кампанія ТИМОШЕНКО все ж таки спрямована більше на думаючого виборця (дійсно, в тому, що прем’єр працює, немає жодної неправди)”, - сказав В.СТОЯКІН.

Другою тенденцією рекламної кампанії-2009 експерт назвав її “суто ринкові ознаки та демократичний характер, прикладом чого є образ кролика-фронтовика, який впроваджується штабом ЯЦЕНЮКА».

Зі свого боку директор центру «Соціополіс» Володимир ПОЛЯКОВ висловив думку, що ця рекламна кампанія буде здебільшого ірраціональною. “У суспільства зараз немає запиту на інтелектуальні посили, які намагаються продукувати ТІГІПКО і ГРИЦЕНКО. Затребуваними є поділ на «свій-чужий», обіцянки та гарантії”, - зазначив він.

За словами експерта, “двома основними кандидатами будуть ЯНУКОВИЧ і ТИМОШЕНКО, і остання вийшла з більш агресивними гаслами з елементами контрпропаганди - вона працює, а всі заважають”. Тим часом В.ЯНУКОВИЧ, зазначив експерт, “сьогодні говорить про те, що за соціологічними даними найбільше відображає очікування громадян - стабільність і порядок. Можливо, надалі він буде теж використовувати контрпропаганду проти Юлії ТИМОШЕНКО, підкреслюючи, що вона не виконала своїх попередніх обіцянок. В той же час Тимошенко намагатиметься зробити свою кампанію чорно-білою».

Директор PR-групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ , проаналізувавши гасла, з якими йдуть на вибори основні кандидати, зробив такі спостереження. Зокрема, за словами експерта: «Вірю. Знаю. Можемо», «Бандитам - тюрми» і «Так!» - були основні месиджі Віктора ЮЩЕНКА. Основний месидж ЯНУКОВИЧА: «При мені такого не було», «За мною Москва» і «Я пам’ятаю, як». Слогани ТИМОШЕНКО: «Поки ТИМОШЕНКО бореться з кризою, всі борються з ТИМОШЕНКО», «Якби не ТИМОШЕНКО, удар світової кризи був би сильнішим», «Я сильний лідер, Україна сильна, разом ми сильні». ЯЦЕНЮК: «Всі старі, я новий», «Лише я - надія» (слоган ОБАМИ), «Якщо не я – нас чекає розкол» і «Я знаю, як зробити, але поки не скажу».

Найбільш вдалою, на думку Т.БЕРЕЗОВЦЯ, є реклама Ю.ТИМОШЕНКО, де прізвища не називаються чітко. “Люди втомилися від прямої директивної реклами, потрібна більш вишукана, прихована реклама. Реклама ж ЯНУКОВИЧА і ЯЦЕНЮКА свідчить про те, що там працюють саме російські технологи», - зазначив експерт.