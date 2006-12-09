Справу Тарасюка треба передати до Конституційного суду

Конституційність Постанови Верховної Ради про звільнення Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України може бути визначена лише Конституційним Судом України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Апарату Верховної Ради України з приводу ситуації, що склалася навколо рішення парламенту про звільнення Б.ТАРАСЮКА.

Як йдеться в заяві, з набранням 1 січня 2006 року чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року № 2222 повноваження щодо формування складу Кабінету Міністрів України перейшло від Президента України до Верховної Ради.

Автори заяви підкреслюють, що за Конституцією України призначення та звільнення прем`єр-міністра України, інших членів Кабінету Міністрів України належить до повноважень ВР.

У заяві нагадується, що 1 грудня ВР за наслідками звіту міністра закордонних справ Б.ТАРАСЮКА припинила його повноваження на цій посаді на основі пункту 12 статті 85 Конституції України, про що і зазначено у відповідній Постанові, яка набрала чинності з дня її прийняття.

Між тим, як зазначають автори заяви, 5 грудня Б.ТАРАСЮК звернувся з позовом до Шевченківського районного суду Києва, який призупинив дію Постанови ВР про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади глави МЗС.

“З огляду на викладене та зважаючи на правову позицію Конституційного Суду України, що висловлена у його рішенні № 8 – рп/2002 від 7 травня 2002 року щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб, ця Постанова може бути оцінена лише Конституційним Судом України на предмет її конституційності”, - підкреслюється у заяві.