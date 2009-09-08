У Ющенка побачили зв'язок між позицією Медведєва і виборами в Україні

Можлива відмова російської сторони вдосконалювати газові контракти загрожує безперебійному транзиту російського газу через Україну.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це заявив представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, поширена у ЗМІ 7 вересня інформація про начебто незгоду Президента Російської Федерації Дмитра МЄДВЄДЄВА щодо вдосконалення газових контрактів від 19 січня 2009 року не може не викликати здивування.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ наголосив, що існуючі проблеми та негативні для України наслідки, насамперед фінансові, були закладені у зазначених контрактах, які підписувались українською стороною за одноосібним рішенням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО всупереч директивам глави Української держави.

Представник Президента підкреслив, що глава держави В.ЮЩЕНКО після детального аналізу контрактів, неодноразово вимагав від уряду і продовжує наполягати на необхідності перегляду окремих положень контрактів з метою встановлення партнерського довготривалого взаємовигідного співробітництва між Україною та Росією у газовій сфері.

«На сьогодні можна констатувати позитивний розвиток діалогу між керівництвом НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» щодо забезпечення стабільного співробітництва з поставок і транзиту газу. Заслуговує позитивної оцінки задекларована останнім часом налаштованість керівників урядів обох держав і керівництва «Нафтогазу» щодо внесення взаємоприйнятних змін у контракти», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Водночас, за його оцінкою, можлива відмова російської сторони вдосконалювати газові контракти створює серйозні загрози нормальному функціонуванню НАК «Нафтогаз України», а відтак – забезпеченню безперебійного транзиту російського природного газу через територію України.

При цьому представник Президента наголосив, що повна відповідальність за негативні для України наслідки контрактів від 19 січня 2009 року та перегляд окремих їх положень лежить на керівництві уряду України, яке мало б докласти максимум зусиль для виправлення своїх помилок, допущених при підписанні контрактів.

«На жаль, поширену у ЗМІ інформацію про жорстку позицію глави Російської держави дотримуватись умов, закладених у контрактах від 19 січня 2009 року можна інтерпретувати як додаткове підтвердження того, що газовий сценарій 2009 року не є випадковим, і може бути використаний у якості передвиборчої технології в Україні», - вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Президент Д.МЕДВЕДЄВ доручив главі “Газпром” Олексію МІЛЛЕРУ у відносинах з Україною дотримуватися укладеного контракту і не погоджуватися на зміни умов оплати транзиту російського газу через Україну.

Пояснюючи результати зустрічі О.МІЛЛЕРА з Д.МЕДВЕДЄВИМ офіційний представник «Газпрому» Олексій КУПРІЯНОВ у коментарі УНІАН сказав, що НАК «Нафтогаз України» запропонував компанії «Газпром» розглянути можливість нової передоплати за транзит газу.

«Я можу сказати, що в словах мого керівника (О.МІЛЛЕРА) йшлося про пропозицію української сторони розглянути можливість про нову передоплату за транзит (газу)», - сказав О.КУПРІЯНОВ.

О.КУПРІЯНОВ наголосив, що на зустрічі було чітко сказано, що «Газпром» дотримуватиметься умов підписаних раніше контрактів.