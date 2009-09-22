Експерт заявляє, що серед претендентів на ОПЗ є один незаконний

Участь товариства з обмеженою відповідальністю «Азот-Сервіс», що входить до складу російського «СИБУР-холдинг», у конкурсі з придбання 99,567% акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» суперечить законодавству України і економічній логіці процесу приватизації. Про це в коментарі УНІАН заявив керівник економічних програм Центру досліджень корпоративних відносин В‘ячеслав БУТКО.

Зокрема, українське приватизаційне законодавство забороняє брати участь у приватизації «юридичним особам, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків». ТОВ «Азот-Сервіс» є структурним підрозділом «СИБУР-холдингу». У свою чергу, основними власниками «СИБУР-холдингу» є ВАТ «Газпром» (частка державної власності перевищує 50%), ВАТ «Газпромбанк» (частка державної власності становить 25%+1 акція, плюс частка «Газпрому» становить понад 40%) і пенсійний фонд «Газфонд» (домінуючі власники - «Газпром» і «Газпромбанк»).

«Виходячи з цього, - говорить В.БУТКО, - можна зробити висновок: фактично через «Газпром» і «Газпромбанк» частка державної власності в статутному капіталі «СИБУР-холдингу» і, відповідно, підконтрольного йому претендента ТОВ «Азот-Сервіс» перевищує 30%. Отже, участь «СИБУР-холдингу» - фактично, російських державних компаній - у приватизаційному конкурсі з продажу державного пакету акцій ОПЗ суперечить чинному законодавству України».

Крім того, зазначає експерт, сам факт можливого приватизаційного продажу державного майна України на користь структури, в статутному капіталі якої істотна частка держвласності, суперечить логіці процесу роздержавлення майна. Адже приватизація є процесом передачі або продажу об`єктів державної власності саме приватним особам або приватним організаціям, але ажніяк не державним компаніям, підкреслює експерт.

Таким чином, можна однозначно констатувати, що юридична і економічна логіка в теоретично можливому продажі державного пакету акцій ОПЗ на користь структур російського «СИБУР-холдингу», частка держвласності в якому перевищує 30%, відсутня. Отже, ТОВ «Азот-Сервіс» не має права бути учасником конкурсу з продажу 99,567% акцій ВАТ «Одеський припортовий завод», - заявив керівник економічних програм Центру досліджень корпоративних відносин.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс із продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс має відбутися через 75 днів після його оголошення. З початку оголошення конкурсу з продажу заводу, станом на 11 вересня, в Антимонопольний комітет звернулися 13 компаній із проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для прийняття остаточного рішення про участь у конкурсі щодо його приватизації.

17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод". . Того ж дня Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться 29 вересня, незважаючи на указ президента.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

У той же час, сьогодні, 22 вересня, газета «Дело» написала, що в конкурсі з продажу Одеського припортового заводу зважилися взяти участь лише три з тринадцяти раніше заявлених претендентів. За державний пакет акцій, стартова ціна якого становить 4 млрд. грн., вирішили позмагатися три компанії: афільований з російським «Газпромом» «Сибур», «Нортіма» і «Флора Сервіс».