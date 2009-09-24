На новорічні свята українсько-російської газової війни не буде?

Газових конфліктів між Росією і Україною до президентських виборів у нашій країні не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор російського Міжнародного інституту політичної експертизи Євген МІНЧЕНКО під час прес-конференції на тему: "Українські вибори. Російський чинник".

«Так званої «газового кийка» не буде», - сказав він.

А єдиним потенційним джерелом конфлікту експерт бачить український уряд. За його словами, у прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО одна з основ «електорального міфу» те, що вона домовилася з Росією.

«Тому Ю.ТИМОШЕНКО робитиме все, аби до виборів ця тема взагалі жодним чином не виникала», - вважає Є.МІНЧЕНКО.

Цього року, відзначив він, "менеджмент "Газпрому" і "Нафтогазу" може сміливо на новорічні свята нарешті виїхати будь-куди відпочити".