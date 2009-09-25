Медведько дорікнув Луценку та похвалив себе за боротьбу з корупцією

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО вважає, що Міністерство внутрішніх справ і податкові органи послабили боротьбу з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні під час зустрічі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ в Секретаріаті Президента.

«На жаль, МВС і податкова служба послабили цю роботу, киваючи на застарілість законодавства. Але закони є, і ми повинні їх виконувати», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

У той же час він похвалив очолюване ним відомство та СБУ за роботу в цьому напрямку. «Не буду хвалити своє відомство, але найбільше протоколів про корупцію складено органами прокуратури і СБУ», - зазначив генпрокурор.

Також О.МЕДВЕДЬКО позитивно оцінив діяльність міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції. «За цей час, я вважаю, вона спрацювала плідно», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Він поінформував главу держави, що на сьогоднішній день до судів направлено на розгляд понад 1 тис. 200 кримінальних справ, порушених за ознаками корупції і хабарництва. За словами генпрокурора, найбільше цих справ було розслідувано в Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській областях і місті Києві. Він нагадав, що серед цих справ фігурують понад 300 працівників міліції, прокуратури, СБУ, а також порушено 30 справ щодо корупції в судовій системі, 23 з яких вже спрямовано на суддівський розгляд.