Єфремов каже, що до залу ВР не приходять в середньому 40 регіоналів

Регіонали не погоджуються голосувати руками за зміну прийнятого раніше способу голосування по законопроектах про підвищення соціальних стандартів, тому що необхідної кількості голосів за ухвалення такого рішення точно не набереться. Про це заявив нардеп від ПР Олександр Єфремов сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

«Литвин як ніхто інший, добре знає, що цих голосів в залі не буде», - сказав Єфремов. До цього депутат додав, що «коли ухвалювалося рішення щодо зміни способу голосування (картками, 241 голос), то насправді 37 депутатів з тих, які проголосували, були фізично відсутні на цей момент в залі. Вони були у відрядженнях і ще десь. Тому навіть з цього погляду моральність ухваленого рішення тут, м`яко кажучи, під великим питанням», - зауважив нардеп.

На запитання, скільки народних депутатів від Партії регіонів в середньому буває в сесійному залі, Єфремов відповів так: «Це залежить від того, яке навантаження йде на депутатів, і де хто перебуває. Якщо депутат паралельно працює, наприклад, в Парламентській асамблеї Ради Європи або в ОБСЄ, або знаходиться ще в якихось відрядженнях, то, як правило, із 170 осіб буває близько 130. Решта – у відрядженнях». Водночас він уточнив, що «питання стосується не тільки нашої фракції. У такій же ситуації практично всі фракції». На думку Єфремова, саме тому, «коли ми вчора на Погоджувальній раді запропонували нашим колегам – давайте ми тоді внесемо зміни до Регламенту, суть яких в тому, що вводиться ручне голосування, і відключається система «Рада», «чомусь» жоден з керівників фракцій коаліції на це не пішов».

Нардеп також висунув претензію до решти парламентських політсил: «Під час засідань Погоджувальної ради, під час наших дискусій і пошуків консенсусу, ми так жодного разу і не почули, щоб хтось з керівників фракцій коаліції сказав, що вони підтримають і виконають свою законодавчу функцію з підвищення соціальних стандартів».