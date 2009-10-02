Ющенко вимагає від Тимошенко негайно вирішити проблему Укрпромбанку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО лист з вимогою негайно вжити заходів з відновлення фінансового стану ТОВ «Укрпромбанк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу.

Він нагадав, що ще 21 липня Національний банк звернувся до уряду з пропозицією або рекапіталізувати «Укрпромбанк» на суму близько 9 млрд. грн., або перенести 6,7 млрд. грн. вкладів разом із активами банку в "Ощадбанк".

О.ШЛАПАК підкреслив, що відповіді на ці пропозиції так і не надійшло, і на сьогодні жодного рішення не ухвалено.

«Навіть та схема (не прийнята – УНІАН), яку запропонував Нацбанк: що, давайте, ми передамо частину коштів для рекапіталізації у розмірі 6,7 млрд. грн. замість 9 млрд. в "Ощадбанк" і передамо вкладникам, і, по-перше, тим самим заспокоїмо ситуацію, по-друге, поговоримо з людьми, і кому дуже потрібно – віддамо частину ресурсів, а, можливо, частина залишиться», - пояснив він.

О.ШЛАПАК додав, що з цією схемою передачі активів "Укпромбанку" в "Ощадбанк" згодні Нацбанк, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк.

«Тільки прем`єр-міністр персонально проти такого роду схеми. Президент говорить про те, що вона (Ю. ТИМОШЕНКО – УНІАН) несе персональну відповідальність за те, щоб вирішити проблеми вкладників "Укрпромбанку», - підкреслив заступник глави Секретаріату Президента.

Як наголошується в повідомленні прес-служби Секретаріату Президента, переданому УНІАН, В. ЮЩЕНКО вважає неприпустимим, що зволікання з реалізацією запропонованих варіантів вирішення проблем цього банку за умов відсутності зауважень з боку Національного банку України і фахівців уряду є наслідком коливань прем`єр-міністра України. У зв`язку з цим він вимагає негайно вжити вичерпні заходи з відновлення фінансового стану ТОВ «Укрпромбанк», захисту порушених прав громадян і поінформувати його про результати проведеної роботи до 8 жовтня поточного року.

Довідка УНІАН. ТОВ «Укрпромбанк» зареєстроване у 1989 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 9,47 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 12,982 млрд. грн., зобов`язання – 12,147 млрд. грн., статутний капітал - 836 тис. грн., власний капітал – «мінус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершив перше півріччя 2009 року зі збитком 4,603 млрд. грн., у 2008 році – з прибутком 17,912 млн. грн.

З 20 січня 2009 року в «Укрпромбанку» була введена тимчасова адміністрація НБУ.

У вересні Міністерство фінансів і НБУ узгодили механізм передачі активів і пасивів фізичних осіб - вкладників «Укрпромбанку» в інші державні банки.