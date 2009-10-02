Литвин знає, як уникнути другого туру

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН має намір піти у відпустку на період передвиборної боротьби за посаду Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву він зробив сьогодні в Одесі на зустрічі з активістами обласної організації Народної партії.

При цьому спікер зазначив, що його «візит в Одеську область не пов`язаний з передвиборною агітацією».

«З моменту старту передвиборної кампанії я запланував піти в тривалу відпустку, щоб ніхто не осмілився сказати, що я використовую крісло спікера для самоагітації», - підкреслив голова ВР, який перебуває з дводенним робочим візитом в Одеській області.

Разом з тим, констатував В.ЛИТВИН, адмінресурс уже застосовується, причому основними учасниками президентської кампанії. Якщо судити за біл-бордами в усіх містах України, «можна сказати, що кампанія вже триває повним ходом». Про прийдешні вибори також свідчать регулярні візити в регіони високопоставлених чиновників, які претендують на пост Президента.

Спікер парламенту також висловив думку про неприпустимість нав`язувати виборцям свої погляди і волю, використовуючи адміністративні важелі. Він переконаний, що «необхідно заборонити кандидатам у Президенти порушувати «мовну тему». Особливо тим, хто й однією мовою нормально не володіє. Він припустив, що «другого туру президентських виборів вдалося б уникнути, якщо провести диктант на знання державної мови серед кандидатів на посаду Президента України».

Відповідаючи на запитання, чи буде його ідейний соратник Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ балотуватися в мери Одеси, В.ЛИТВИН висловив думку, що «С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ переріс масштаби області» і бачить «продовження його кар`єри на посаді прем`єр-міністра країни, а не Одеського міського голови». Утім, додав він, «подивимося за результатами президентських виборів».

У рамках візиту В.ЛИТВИН провів зустріч з мером Одеси Едуардом ГУРВІЦЕМ, за підсумками якої заявив, що підтримує зусилля міської влади, які продовжують підготовку до фіналу Євро-2012, всупереч «несправедливому рішенню УЄФА про виключення Одеси з числа українських міст, які приймають чемпіонат Європи з футболу».

«Одеса гідна приймати Євро-2012 і дуже важливо, що боротьба за це право триває», - підкреслив спікер парламенту.