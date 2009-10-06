Яценюк пропонує Раді розібратися з кримською землею

Народний депутат, лідер громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК ініціював проведення 2 грудня цього року парламентських слухань на тему «Забезпечення дотримання земельного законодавства в АР Крим: сучасний стан і заходи протидії рейдерству».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», метою проведення парламентських слухань є всебічне обговорення проблем, пов’язаних із незаконним отриманням, використанням та відчуженням земельних ділянок в АР Крим, узгодження пропозицій щодо запровадження дієвих засобів розв’язання цих проблем.

У пояснювальній записці до проекту постанови Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Забезпечення дотримання земельного законодавства в АР Крим: сучасний стан і заходи протидії рейдерству» А.ЯЦЕНЮК зазначає, що актуальність теми слухань зумовлена реаліями сьогодення. «Питання земельних конфліктів в Україні кожного року набуває все більшого резонансу, тому що зазначені конфлікти із правової площини переходять у сферу силового протиборства сторін, де правий той, у кого більше владних, грошових та інших неправових переваг. Найбільш гострими та болючими є земельні конфлікти, які виникають на території АР Крим», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

На думку народного депутата, це пов’язано з кількома чинниками. «Ціни на земельні ділянки в АР Крим є одними з найбільш високих і стабільних в Україні, що приваблює різноманітних суб’єктів, які прагнуть отримати зазначені ділянки, зокрема, і у незаконний спосіб, з метою задоволення особистих корисливих потреб. Наприклад, на території Великої Ялти (Лівадія, Гурзуф, Гаспра), у Приморському парку в Ялті, на Полікуровському пагорбі за сотку землі під комерційну нерухомість пропонують декілька десятків тисяч доларів. І такі ціни на земельні ділянки існують в країні під час фінансово-економічної кризи», - зазначається в пояснювальній записці.

На його думку, що рівень деградації системи влади в Україні досяг свого апогею, що пов’язано із масштабною корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах та судах. У такій ситуації про права пересічного власника або орендаря земельної ділянки (громадянина, селянина, садівника) влада не думає. Народний депутат зазначає, що метою можновладців є не служіння державі та народові України, а задоволення особистих інтересів.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що особливість корупції у владних структурах та органах місцевого самоврядування в АР Крим полягає у тому, що деякі посадові особи автономії причетні до організованих злочинних угруповань, зокрема, «Башмаки» та «Сейлем», а судова влада автономії виконує функції «працівника» у високопосадовців.

Народний депутат зауважив, що на території АР Крим мешкає велика кількість депортованих громадян, які повернулись на історичну батьківщину. При цьому реєстр таких громадян та законодавчі акти, які б визначали їх права та обов’язки у відносинах із органами влади та місцевого самоврядування відсутні. У результаті депортовані особи та їхні нащадки, які повернулись до АР Крим, займаються самозахопленням земель, обгрунтовуючи це тим, що держава повинна забезпечити кожного з них земельною ділянкою. Користуючись цим, зазначає А.ЯЦЕНЮК, деякі політичні сили спекулюють національним питанням у власних інтересах, що призводить до громадських акцій протесту, блокування транспортних комунікацій та органів державної влади, а також масових безладів.

Нарешті, наголошує лідер «Фронту змін», в Україні земельні ділянки сільськогосподарського призначення, велика кількість яких знаходиться на території АР Крим, юридично не є товаром у зв’язку із продовженням відповідно до закону України від 19 грудня 2006 року № 490 «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів» дії мораторію на їх продаж. Разом з тим, прогалини в земельному законодавстві України дозволяють продавати пайові сертифікати на землю. У результаті в країні з’явилися справжні тіньові латифундисти. Деякі з них з метою отримання колосальних прибутків незаконно скупили або в інший спосіб заволоділи площами у 40, 50 і навіть 100 тисяч га. При цьому тіньові латифундисти не турбуються про збереження землі. Для них капітал - це сама земля, якою можна спекулювати, а не продукти її обробки.

«Ураховуючи, що зазначені чинники послаблюють систему державного регулювання земельних відносин, сприяють поширенню корупції, хабарництва і вимагають невідкладного реагування з боку суспільства та держави, вважаємо за необхідне винести цю проблему для широкого обговорення у Верховній Раді України», - підкреслює А. ЯЦЕНЮК.

Він звертає увагу народних депутатів на те, що за час каденції цього складу Верховної Ради було зареєстровано більше 10 постанов, які стосуються утворення тимчасових слідчих комісій з розслідування земельних питань, зокрема, і в АР Крим. Разом з тим, жодного разу народними депутатами цього скликання ВР питання дотримання земельного законодавства в Україні не виносились на парламентські слухання.

Таким чином, зазначає народний депутат, прийняття зазначеної постанови буде спрямовано на обговорення та затвердження шляхів розв’язання проблем правового забезпечення земельної реформи в Україні, підвищення ефективності державного регулювання та контролю у сфері земельних відносин, використання і охорони земель в Україні, зокрема, в АР Крим.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що за результатами проведення парламентських слухань мають бути схвалені рекомендації парламентських слухань, які б відповідали викликам сьогодення і були дієвими кроками із захисту національного багатства - землі.