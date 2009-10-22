Ультиматум Вінського Кабміну: або підняти соцстандарти, або - у відставку

Лідер народно-патріотичного об’єднання «За демократію та справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що уряд має піти у відставку, у разі відмови від виконання закону про підвищення соціальних стандартів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі цієї організації, таку думку Й.ВІНСЬКИЙ висловив, коментуючи заяви представників уряду про неможливість виконання ухваленого Верховною Радою закону про підвищення соціальних стандартів.

«Це навіть не крок назад, це всього лише компенсація тих інфляційних процесів, які прийшли під час кризи по відношенню до підтримки рівня життя людей. Якщо скласти руки, нічого не робити: не займатися реформами, не стимулювати власне виробництво, не шукати, як заробляти гроші, не вибудовувати нормально ринки, то, безумовно, будь-яка цифра є непосильною», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Лідер НПО «За демократію і справедливість» наголосив, що «мова йде про параметри, передбачені Конституцією, а функція уряду - забезпечення цих параметрів».

На його думку, уряд має проводити реформи для того, щоб забезпечити економічну можливість підвищення соціальних стандартів. «Перший механізм – це реформи, другий механізм – це система оподаткування заробітної плати. Сьогодні 55% від заробітної плати через різні механізми треба сплачувати до бюджету. Можна підняти зарплату, зменшивши відрахування», - вважає він.

«Не може уряд це зробити – нехай іде у відставку. Тоді прийде інший уряд - і зможе. Тому все це ниття – від небажання працювати. Коли треба було робити реформування, коли треба було здійснювати системні заходи, то уряд це не здійснював. А тепер все нібито зводиться до одного рішення Верховної Ради», - заявив Й.ВІНСЬКИЙ.

Лідер НПО «За демократію і справедливість» також переконаний, що економічна політика в Україні сьогодні спрямована на те, щоб обмежувати доходи громадян і збільшувати доходи бізнесу та приватного сектора. «Має бути радикальна зміна цього підходу. Тоді не буде цього ниття, цих істерик, а буде нормальна робота в інтересах людей. Треба дати відповідь на одне питання: а як людям жити при таких рівнях заробітної плати?», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Окрім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

Коментуючи ухвалення цього закону, заступник міністра фінансів Владимир МАТВІЙЧУК заявив, що через збільшення мінімальної заробітної плати треба буде скоротити 45% працівників бюджетної сфери.