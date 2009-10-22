Путін: Сильвіо ставить перед нами дуже складне завдання

Прем`єр-міністри Росії та Італії Володимир ПУТІН і Сильвіо БЕРЛУСКОНІ вважають, що газопровід «Південний потік» може бути збудований раніше, ніж газопровід «Північний потік».

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Росії, про це вони заявили сьогодні під час зустрічі в Санкт-Петербурзі в ході відеоконференції з прем`єр-міністром Турецької Республіки Реджепом Тайіпом ЕРДОГАНОМ.

«Сильвіо (БЕРЛУСКОНІ) ставить перед нашими компаніями дуже складне завдання по «Південному потоку». Він говорить, що «Південний потік» має бути збудований швидше, ніж «Північний потік» по дну Балтійського моря», - сказав В.ПУТІН.

«Ми, дійсно, можемо це прийняти, тому що в нас є досвід будівництва «Блакитного потоку» на території Туреччини. Там ми теж працювали всі втрьох (Росія, Італія, Туреччина). Тобто там у наших компаній реально є виробничий досвід. Це велика фора в цій роботі», - заявив він.

У свою чергу, С.БЕРЛУСКОНІ заявив, що «це виклик, який ми повинні прийняти».

Окрім цього, В.ПУТІН подякував прем`єру Туреччини, за те, що турецьке керівництво дало дозвіл на початок робіт із прокладання нової газової трубопровідної системи по дну Чорного моря з Росії до Болгарії по винятковій економічній зоні Турецької Республіки.

С.БЕРЛУСКОНІ також заявив, що радий тому, що почнуться роботи з дослідження екологічних чинників, а також сейсмічних чинників у зв`язку з будівництвом газопроводу по дну Чорного моря.

«Я хотів би додати, що всі ці проекти є дуже важливими в плані забезпечення енергетичної безпеки Європи та Східної Європи, зокрема. Оскільки минулого року Європа зіткнулася з холодом через припинення поставок газу з Росії через територію України. Й таким чином, через будівництво нових газопроводів і нафтопроводів ми досягаємо диверсифікації шляхів поставок. Це означатиме більшу безпеку в енергетичній сфері», - сказав С.БЕРЛУСКОНІ.

У сою чергу Р.ЕРДОГАН додав, що Туреччина виконує функцію природного моста між країнами, що знаходяться навколо неї й володіють багатими запасами енергоносіїв, і світовими ринками.

«В зв`язку з цим ми докладаємо зусилля для того, щоб посилити позиції Туреччини як транзитної країни в регіоні й перетворити її на енергетичний центр», - заявив він.

Довідка УНІАН. Першу гілку "Північного потоку", який по дну Балтійського моря зв`яже Росію з Німеччиною, планується ввести в 2011 році, тоді як "Південний потік" планувалося запустити до 2015 року. Однією з цілей будівництва даних трубопроводів є зменшення ролі транзитних країн, зокрема, й України.

Росія та Туреччина 6 серпня домовилися про можливість будувати в територіальних водах Туреччини газопровід "Південний потік".

Проект "Південний потік" створюється для диверсифікації поставок російського природного газу до Європи й зниження залежності постачальників і покупців від країн-транзитерів, зокрема від України та Туреччини. Його реалізацію вестимуть російський держмонополіст "Газпром" та італійський концерн Eni. Проект передбачає прокладання підводної частини газопроводу довжиною 900 км від російської компресорної станції "Берегова" в Краснодарському краї до болгарського узбережжя. Далі одна з двох гілок наземної частини трубопроводу проляже територією Болгарії й Греції і через Адріатичне море - до Італії. Маршрут другої гілки поки не визначено. «Газпром» оцінює будівництво газопроводу «Південний потік» у 19-24 млрд. євро. Пропускна спроможність газопроводу має становити 63 мільярди кубометрів газу на рік.