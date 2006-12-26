Кучма: чому комуністи голосують за бюджет

Екс-президент України Леонід КУЧМА побажав нинішній владі в наступному році бути більш відповідальною. Про це він заявив сьогодні у Києві під час відзначення 3-річчя свого Президентського фонду “Україна”.

“Побажання, щоб влада була відповідальною владою”, - наголосив Л.КУЧМА. За його словами, якщо створена коаліція, якщо їй дали “кермо правління”, то разом із створеним нею урядом та разом з Президентом вона повинна відповідати за країну.

При цьому, заявив Л.КУЧМА, треба припинити розмови про конституційну реформу. “Я переконаний, що Конституція працює так, як не працювала попередня”, - наголосив він, підкресливши, що в сьогоднішньому парламенті і комуністи, і соціалісти голосують за такі законодавчі акти, як закони по СОТ, по комунальних послугах, по бюджету.

“Вони ж ніколи в своєму житті не голосували за бюджет – за всі роки незалежності! А сьогодні голосують. Чому? Головне досягнення цієї Конституції, головне завдання, яке я бачу перед цією Конституцією: ця коаліція сьогодні, і ті ж комуністи і соціалісти, разом із своїм урядом відповідають перед країною разом із своїми партіями. Бо взяли булаву – тримайте її так, щоб було з чим вийти до людей”, - наголосив Л.КУЧМА.

Водночас українському народові передусім він побажав політичної стабільності, додавши: “Бо якщо цього не буде, а деякі політичні сили вже закликають до революції, не можна побажати ні добра, ні здоров’я ні благополуччя, нічого”.

Говорячи про рік, що минає, Л.КУЧМА заявив, що не хотів би повторення такого року в державному і політичному плані: “Бо те, що відбувалося – воно не дало честі країні в цілому, не дало честі нашому керівництву, не дало честі взагалі всьому політичному бомонду”. На його переконання, такої “свари, яка була протягом цього року” не було ніде, “ми - виняток”.

Зауваживши, що якісь політичні протиріччя були і в інших країнах, наприклад в Угорщині, екс-президент заявив: “Але коли нема порозуміння між елітами, коли ми весь час штовхаємося в об’єднану Європу, а самі об’єднатися в середині України не можемо - то скажіть, будь ласка, як Європа на нас буде дивитися? Чи можна брати таку країну, яка в середині порядку не може навести, і яка в себе не вирішила стратегічні плани і дії в цілому – всієї влади?”