Експерти: підписаний Ющенком закон про соцстандарти - авантюра

Експерти вважають «великою економічною авантюрою» прийнятий парламентом та підписаний Президентом України закон про підвищення соціальних стандартів, яка може призвести до збільшення безробіття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції у Києві.

Зокрема, директор Інституту економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР відзначив, що зараз в Україні «припинилося падіння виробництва, розпочався відновлювальний ріст і катастрофічні, апокаліптичні заяви відійшли». Проте, на його думку, гроші зараз потрібні не менше, ніж у часи падіння, тому він вважає закон про підвищення соцстандартів несвоєчасним.

«Цей закон – це подвійний удар по цим грошам. По-перше, потрібне збільшення на соціальні виплати, по-друге, може позбавити доступу до дешевих грошей від МВФ», - заявив економіст.

При цьому О.ПАСХАВЕР вказав на порушення, які мали місце при прийнятті документу.

«Закон може діяти у рамках затвердженого бюджету. Але бюджет не змінювався, ті, хто голосував за закон, бюджет цього року не змінили. Це значить, що закон може не виконуватися, бо бюджет - головний закон для уряду», - підкреслив експерт.

Також О.ПАСХАВЕР зізнався, що помилився, коли кілька днів тому заявив, що не уявляє, щоб Президент Віктор ЮЩЕНКО міг підписати цей закон, знаючи його ліберальні погляди.

Водночас економічний експерт Школи політичної аналітики при НаУКМА Сергій КИСЕЛЬОВ наголосив, що звітний закон напряму суперечить двом іншим, які уже діють не перший рік.

Перш за все, сказав він, це стосується закону про оплату праці, «де зазначається, що будь-які зміни щодо розміру мінімальної заробітної плати мають здійснюватися в рамках бюджетного процесу». Також, на думку економіста, порушено статтю 4 Закону «Про прожитковий мінімум», де зазначається, «що розмір прожиткового мінімуму може змінюватися винятково за ініціативою уряду і в рамках бюджетного процесу».

«У законопроекті пана ЗАРУБІНСЬКОГО (народний депутат, автор законопроекту) зазначається, що прийняття цього закону потребує додаткових видатків із державного бюджету України. Крапка. Жодної цифри, який вплив, скільки реально потрібно грошей на підвищення мінімальної зарплати, який це матиме вплив на відрахування у соціальні фонди. Виходячи з цього, я стверджую, що це доволі велика економічна авантюра», - заявив С.КИСЕЛЬОВ, підкресливши, що депутати не мали права приймати такий документ.

Експерт навів випадки у світовій практиці, коли навіть менш різке, ніж в Україні, підняття мінімальних зарплат призводило до безробіття.

«У США в 1988-му, коли справді збільшення мінімальної зарплати на 10% призвело до скорочення рівня зайнятості на 2-3%, особливо серед молоді», - нагадав С.КИСЕЛЬОВ.

Коментуючи рішення В.ЮЩЕНКА підписати закон, президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ зазначив, що глава держави «керується не логікою виходу із економічної кризи, не логікою співпраці із МВФ, а передвиборчою логікою».

«Зрозуміло, що його кампанія, по-перше, побудована на тотальній критиці уряду, а, по-друге, у теперішній ситуації кожний політик намагається заробити бали», - заявив експерт, додавши, що після підписання закону МВФ не надасть нам наступного траншу кредиту.

Висловив подив рішенням Президента і професор політології Олексій ГАРАНЬ . Він підкреслив, що раніше «ЮЩЕНКО постійно позиціонувався, як людина, котра бореться із популістськими заявами».

«Проте, коли питання постало руба, на жаль, ми побачили, що логіка політичної передвиборчої боротьби взяла гору», - констатував О.ГАРАНЬ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО сьогодні, 30 жовтня, заявив, що підписав ухвалений 20 жовтня парламентом Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».