У ВР оголосили про відкликання лідера фракції НУ-НС Мартиненка
13:35, 06 листопада 2009Політика
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Заяву зачитав Лавринович
|Олександр Лавринович
Як передає кореспондент УНІАН, офіційну заяву з цього проводу зачитав головуючий на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ.
Зокрема, О.ЛАВРИНОВИЧ зачитав звернення 38 депутатів фракції НУ-НС від 6 листопада цього року про відкликання М.МАРТИНЕНКА з посади керівника фракції.
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