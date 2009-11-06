У ВР оголосили про відкликання лідера фракції НУ-НС Мартиненка

У Верховній Раді України офіційно оголошено про відкликання Миколи МАРТИНЕНКА з посади лідера фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційну заяву з цього проводу зачитав головуючий на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Зокрема, О.ЛАВРИНОВИЧ зачитав звернення 38 депутатів фракції НУ-НС від 6 листопада цього року про відкликання М.МАРТИНЕНКА з посади керівника фракції.