Ющенко затвердив План підготовки до візиту Саакашвілі

Кабміну доручено забезпечити

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про підготовку робочого візиту в Україну Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ. Про це повідомляється на офіційному сайті глави Української держави. Своїм указом В.ЮЩЕНКО затвердив План заходів з підготовки робочого візиту в Україну Президента Грузії. Кабінету міністрів України доручається забезпечити виконання зазначеного Плану заходів. Як повідомлялося, планується, що М.СААКАШВІЛІ відвідає Україну в середині грудня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter