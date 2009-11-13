Ющенко затвердив План підготовки до візиту Саакашвілі

20:35, 13 листопада 2009
Політика
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Кабміну доручено забезпечити

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про підготовку робочого візиту в Україну Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави Української держави.

Своїм указом В.ЮЩЕНКО затвердив План заходів з підготовки робочого візиту в Україну Президента Грузії.

Кабінету міністрів України доручається забезпечити виконання зазначеного Плану заходів.

Як повідомлялося, планується, що М.СААКАШВІЛІ відвідає Україну в середині грудня.

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