Ющенко затвердив План підготовки до візиту Саакашвілі
20:35, 13 листопада 2009Політика
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Кабміну доручено забезпечити
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про підготовку робочого візиту в Україну Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.
Про це повідомляється на офіційному сайті глави Української держави.
Своїм указом В.ЮЩЕНКО затвердив План заходів з підготовки робочого візиту в Україну Президента Грузії.
Кабінету міністрів України доручається забезпечити виконання зазначеного Плану заходів.
Як повідомлялося, планується, що М.СААКАШВІЛІ відвідає Україну в середині грудня.
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