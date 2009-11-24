Ющенко не зрозумів, що таке демократія?

Українські політологи зазначають, що Президент і кандидат у Президенти України Віктор ЮЩЕНКО презентував програму, яка потрібна була Україні в 2004 році.

Таку думку експерти висловили, коментуючи Інституту Горшеніна презентацію передвиборної програми В.ЮЩЕНКА, яка відбулася 23 листопада.

На думку директора Центру політичного маркетингу Василя СТОЯКІНА, передвиборна програма В.ЮЩЕНКА сьогодні мало кого цікавить. «Єдине, що можна сказати, - повторюється історія 2004 року. Політика Президента В.ЮЩЕНКА не має ні найменшого відношення до його програми», - сказав В.СТОЯКІН.

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ згоден зі своїм колегою в тому, що передвиборна програма В.ЮЩЕНКА нікому не цікава. «У нього є шанс тільки принизитися, вкотре, своєю участю в цій кампанії. Крім того, вона (програма) ще раз підтверджує, що символ Майдану – В.ЮЩЕНКО - так і не зрозумів, чому йому нічого не вдалося. Він не зрозумів, чому в Європі так презирливо зараз ставляться до нього, не хочуть з ним зустрічатися. Він не зрозумів, що таке демократія», - сказав політолог. На його думку, це виразно видно повним ігноруванням у передвиборній програмі В.ЮЩЕНКО Конституції України. «Він прямо в свою програму записує, що збирається порушити Конституцію: він передає свій проект Конституції, якщо його там не приймають, він когось розгонить. Просто сам склав позовну заяву на себе до суду - за намір порушити Конституцію. Не знаю, дають за це строк чи ні», - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ, навпаки, вважає, що текст програми В.ЮЩЕНКА може претендувати на статус канонічного. «В.ЮЩЕНКО продемонстрував певну послідовність і доктринальність. Тут немає якихось нових проривних ідей. По суті, в програмі закладено старе політичне меню: контроль за суддями, яких можна відкликати, посилення економічної бази самоврядування, позбавлення недоторканності народних депутатів – все це Президент повторював і раніше. Відмінною рисою програми стало тільки те, що в ній з`явилося вже таке політтехнологічне положення: про готовність Президента організувати референдум у разі, якщо парламент не розгляне його проект Конституції. Щоправда, виникає запитання, на які терміни розраховує В.ЮЩЕНКО, якщо до часу закінчення стоденного ультиматуму він може просто перестати бути Президентом. Тут політтехнологи дещо перестаралися», - зазначив А.ЄРМОЛАЄВ.

На його думку, програма грішить екзистенціальними мотивами, є в ній і мотиви виправдувальні, пояснювальні. «Відчувається, що В.ЮЩЕНКО, якщо не писав, то, як мінімум, редагував цей текст», - зазначив політолог.

А.ЄРМОЛАЄВ вважає, що В.ЮЩЕНКО представив програму, яка потрібна була Україні в 2004 році. Президент залишився вірний собі, оскільки ця програма претендує на більш впорядкований і детальніший виклад тих декларацій, які звучали з вуст В.ЮЩЕНКА на Майдані. «Мабуть, якби ця програма була викладена в 2004 році, вона була б логічнішою. Не «10 кроків назустріч людям», яких ніхто не запам`ятав і які так і залишилися «благим побажанням», а ось ця програма. У 2010 році В.ЮЩЕНКУ треба було шукати іншу, більш просунуту і прагматичну платформу, яка б відображала і його реальні невдачі і, водночас, реальні цілі», - сказав політолог.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО зазначив, що, перш ніж презентувати програму-2010, В.ЮЩЕНКО мав би спочатку відзвітувати про виконання програми «10 кроків назустріч людям», тому що ніякого звіту за цією програмою не було. «Якби він був до кінця чесний перед собою і перед виборцями, він би з цією ж програмою, - оскільки жоден пункт не був виконаний і жоден з пунктів не застарів сьогодні, міг би піти на виборчу кампанію 2010 року», - сказав політолог. К.БОНДАРЕНКО додав: «У нас дуже часто люблять висувати програми, забувати про їх виконання і потім писати інші».