Ющенко сподівається, що українці не повторять помилок 2007 року

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що під час нинішніх президентських виборів українці не повторять помилок 2007 року під час виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у суботу на VIII з’їзді партії «Наша Україна».

«Я хотів би, щоб українці менше помилилися сьогодні, ніж вони помилилися два роки тому», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що у 2007 році українці віддали свої голоси на підтримку БЮТ і Партії регіонів, внаслідок чого одні отримали 152 депутатські мандати, а інші - 176.

«Це була помилка. Це була велика помилка. Я хочу, щоб моя нація не помилилася, бо вона завжди була мудрою», - сказав Президент.