Путін відреагував на критику Лукашенка: може, це любов

Керівництво Білорусі залишається прихильником інтеграції з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН висловив під час спілкування з росіянами в програмі «Розмова з Володимиром Путіним. Продовження».

«Є проблеми поточного характеру, які можуть викликати тертя. Але загалом керівництво Білорусі і Президент Білорусі є прихильниками інтеграційних процесів, зближення з Росією, і ми цим дуже дорожимо», - сказав В.ПУТІН.

На його думку, найяскравішим підтвердженням цього є підписання відповідних документів і створення Митного союзу.

В.ПУТІН вважає, що це рішення є одним з найголовніших інтеграційних рішень на пострадянському просторі. «Це реальний шлях реальної інтеграції», - сказав прем`єр РФ.

Відповідаючи на запитання, чому він не реагує на критику Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА на свою адресу, В.ПУТІН відповів: «Може, це любов. А якщо серйозно, у нас також дуже добрі почуття щодо всього білоруського народу, всієї країни і її керівництва».

На його думку, керівництво Білорусі хотіло б одержати від РФ більше. При цьому В.ПУТІН нагадав, що позаторік РФ виділила Білорусі кредит у розмірі 1,5 млрд. дол., торік – 1 млрд. дол., цього року 0,5 млрд. дол. плюс «Газпром» проплатив ще 650 млн. дол.

В.ПУТІН відзначив, що Білорусь експортує на російський ринок дуже багато продовольчих товарів. Зокрема, 100% м`ясної продукції, близько 80% молочної.

Також, за його словами, Білорусь одержує енергоресурси з великою знижкою.

«Є й інші сфери нашої співпраці, особливо в соціальній сфері. Але керівництву Білорусі хотілося б більше», - сказав глава уряду РФ.

За словами В.ПУТІНА, це можливо, але такі дії повинні бути синхронізовані з процесами інтеграції в рамках Союзної держави. «Що глибша інтеграція, то більше можливостей переходити на внутрішні російські ціни і стандарти», - сказав він.

В.ПУТІН відзначив, що Білорусь попросила РФ зберегти ціни на енергоносії на рівні цього року, хоча за контрактом ціна має підвищуватися.

Він також запевнив, що обсяг виданих Росією кредитних ресурсів для Білорусі достатній, тим паче що Мінськ одержує підтримку МВФ.

«Ми постійно ставимо перед МФВ питання про те, що наші гроші повинні використовуватися не в останню чергу на підтримку наших найближчих сусідів і союзників», - сказав він.