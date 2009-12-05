Участь в антипіратській операції обійдеться Україні у 30 млн. грн. на рік

Участь співробітників антитерористичних підрозділів СБУ в антипіратській операції ЄС «Аталанта» обійдеться державному бюджету України у 30 млн. грн. на рік.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» заявив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.

«Ми узгодили з урядом питання бюджетного фінансування участі представників компетентних органів у цьому проекті. Визначено — поки що це буде кілька десятків працівників антитерористичних підрозділів СБУ. Попередньо ми оцінюємо обсяг витрат приблизно в 30 мільйонів гривень на рік з урахуванням ротації, екіпірування і всіх витрат, пов’язаних із перебуванням», — повідомив керівник МЗС.

На думку П.ПОРОШЕНКА, участь українських силових структур в антипіратських операціях поблизу берегів Сомалі позитивно вплине як на імідж країни, так і на безпеку в проблемному регіоні.

«Це рішення надасть право не тільки захистити українські судна і підвищити авторитет України, а й впливати на те, щоб діяльність «Аталанти» в цьому тривожному регіоні була розширена, у тому числі й в інтересах України», — заявив П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про направлення 30 українських бійців спецпідрозділу для участі в операції Європейського Союзу із протидії піратству «Аталанта» в районі Африканського Рогу.

Довідка УНІАН. Операція ЄС “Аталанта”, що розпочалася 8 грудня 2008 року, проходить поблизу узбережжя Сомалі. Зараз в операції беруть участь 13 військових кораблів та три літаки спостереження.

15 червня цього року Рада ЄС продовжила на один рік – до 13 грудня 2010 року - антипіратську військову операцію в Сомалі.