Гриценка не влаштовують зерно з Аргентини і картопля з Єгипту

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє про відсутність в Україні державної політики у галузі сільського господарства.

“В Україні є Міністерство аграрної політики, але немає самої аграрної політики. Замість неї існує лише система підтримки обраних виробників і знищення усіх інших”, - про це він сьогодні сказав на прес-конференції у Кіровограді, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

А.ГРИЦЕНКО переконаний – механізму державної підтримки селян сьогодні немає, а кошти, які виділяються на державну підтримку сільгоспвиробників, є не лише вкрай недостатніми за обсягами, але й неефективно використовуються.

“В Україні склалася сумна традиція, коли державні дотації надаються лише високоприбутковим підприємствам, а не тим хто їх насправді потребує. Прості селяни не отримують ніякої підтримки з боку держави, - констатував А.ГРИЦЕНКО. - Крім того, малі і середні виробники сільгосппродукції мають великі проблеми з отриманням грошей на закупівлю палива, насіння, мінеральних добрив тощо”.

Ще однією актуальною проблемою, на переконання кандидата у президенти, є відсутність державної підтримки українського сільгоспвиробника на зовнішніх ринках. “Саме тому Україна, маючи багатство – родючі землі, закуповує цукор у Білорусі, зерно в Аргентині, картоплю у Єгипті, а яблука в Польщі. Цю ситуацію потрібно виправити”, - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО пропонує перш за все забезпечити державне регулювання ринку сільгосппродукції за рахунок закупівлі до 10% обсягу вирощеного врожаю окремих культур. Також він вважає за необхідне запровадити ефективні, прозорі, не корумповані, доступні фінансово-кредитні інструменти підтримки виробництва сільгосппродукції.

“Потрібно удосконалити оподаткування сільгосппідприємств з урахуванням сезонності виробництва, щоб не доводилося вишукувати кошти для сплати податків в момент найгострішої потреби в них. Крім того Україна має продавати не просто сільгосппродукцію, а, як то кажуть, кінцевий продукт”, - впевнений А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що сьогодні масово в оренду віддаються землі, на яких вирощують культури типу соняшника, рапсу, які надто виснажують землю, а потім цю сировину вивозять за кордон, де її переробляють і “знімають усі вершки”. “Тому в цьому питанні також потрібне державне регулювання”, - підкреслив він.

А.ГРИЦЕНКО також наполягає на необхідності розвитку інфраструктури сіл, селищ, невеличких містечок. “Адже село - це не лише земля, а й люди, які на ній дуже важко працюють. Треба відродити інфраструктуру села, щоб були нормальні дороги, гаряча вода, можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та освіту. Щоб діти, які закінчують школу в селі, мали такі ж самі можливості для подальшого розвитку та навчання, як і інші діти”, - підкреслив він.