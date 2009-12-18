Парламент вважає захоплення земель у Крыму питанням нацбезпеки

Верховна Рада України рекомендує Президенту на засіданні РНБОУ розглянути питання щодо самовільного захоплення земель в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови “Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо самовільного захоплення земельних ділянок, незаконного будівництва у м. Сімферополі жилих, офісних і розважальних центрів, а також бездіяльності правоохоронних органів” проголосував 241 народний депутат з 422 зареєстрованих в сесійній залі.

ВР взяла до відома звіт ТСК. Постановою передбачено, враховуючи, що Комісією встановлено, що в АР Крим при бездіяльності правоохоронних органів має місце зрощення місцевої влади з представниками кримінального бізнесу, запропонувати Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ розглянути зазначену ситуацію на засіданні Ради національної безпеки та оборони України і вжити дієвих заходів для запобігання загостренню конфліктів на міжнаціональному та міжконфесійному підґрунті та з метою забезпечення дотримання законодавства у сферах містобудування та землекористування. Звіт ТСК направлено до Президента, генерального прокурора, та голови СБУ. Крім того, передбачено запропонувати Міністерству оборони України передати земельні ділянки із земель оборони в м. Сімферополі, які не використовуються Збройними Силами України, у державну або комунальну власність відповідно.

Постановою передбачено, що у січні будуть заслухані керівники СБУ, МВС та ГПУ щодо фактів викладених у звіті ТСК. Крім того, зобов’язано інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю в АР Крим, прокуратуру АР Крим та Державну податкову адміністрацію в АР Крим вжити, згідно з компетенцією, заходів щодо знесення самовільно збудованих у м. Сімферополі об’єктів та відшкодування відповідно до законодавства про містобудування до державного бюджету 50 відсотків вартості цих об’єктів.

Передбачається звернутися до Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з пропозицією про звільнення В.БОЙКА з посади Прокурора АР Крим, а міністру регіонального розвитку та будівництва України В.КУЙБІДІ запропонувати звільнити О.ГЕРОНА з посади Начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в АР Крим та В.МОЛЧАНОВА з посади заступника начальника цієї інспекції.

ТСК продовжить свою роботу і подасть звіт до 9 січня 2010 року.