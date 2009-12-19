Ющенко: у цей день збуваються заповітні мрії

Президент України Віктор Ющенко привітав українців з Днем Святого Миколая Чудотворця.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“До нас усіх прийшло велике і прекрасне Свято Миколая Чудотворця. Ми всі, діти і дорослі, чекали його з надією і нетерпінням”, - говориться у зверненні В.ЮЩЕНКО з нагоди свята.

Він підкреслив, що “у цей день збуваються заповітні мрії і бажання”. “Я дуже хочу, щоб Святий Миколай приніс нам усім гарні дарунки, а найбільше - відкрив наші серця для любові, щоб був особливо ласкавий до всіх дітей України. Усім нашим дітям я бажаю радості, щастя і добра”, - підкреслюється у привітанні.

При цьому глава держави зазначив, що з особливою увагою говорить про дітей, які не мають батьківської опіки. На його переконання, “справа кожного дорослого не залишитися байдужим і знайти спосіб допомогти таким дітлахам, бо вони - наші діти, такі ж дорогі й близькі, як рідні”.

В.ЮЩЕНКО подякував тим українцям, які усиновили дітей чи взяли їх на виховання у свій дім.

“Я дякую благодійникам і меценатам, які допомагають багатодітним сім`ям, дітям-сиротам, відкривають дорогу юним талантам”, - зазначив Президент України і додав, що вітає всю Україну з Днем Миколая. “Це - наше свято, добре і щасливе, яке єднає всіх нас в єдину і велику українську родину! Бажаю всім міцного здоров`я, веселого настрою й здійснення мрій. Нехай Святий Миколай принесе щедрі дари - мир, достаток, злагоду кожній сім`ї і всій Україні”, - наголошується у привітанні.