З Євгеном Кушнарьовим прийшли прощатися понад 25 тисяч чоловік

Попрощатися з народним депутатом України Євгеном КУШНАРЬОВИМ, якого сьогодні ховали у Харкові, прийшли понад 25 тисяч чоловік.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посилання на дані правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, останню шану Є.КУШНАРЬОВУ у Харкові віддали голова Верховної ради України Олександр МОРОЗ та прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

На церемонії прощання з народним депутатом також були присутні ряд високих українських урядовців, відомих політиків, бізнесменів.

Виступаючи на жалобному мітингу на кладовищі, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН висловився за необхідність гідно увічнити пам’ять земляка.