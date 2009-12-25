Тимошенко збирається прийти до Шустера з телекамерами

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні має намір прийти на прямий ефір програми «ШустерLive» на телеканалі «Україна».

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем`єр-міністра України Марина СОРОКА.

«Прем`єр-міністр має намір прийти на прямий ефір для того, щоб мати можливість провести професійну дискусію з іншими кандидатами у Президенти», - сказала М.СОРОКА.

Крім того, прес-секретар прем`єра не виключила, що Ю.ТИМОШЕНКО прибуде на ефір разом із журналістами.

«Я не виключаю, що будуть телекамери, фоторепортери і журналісти», - сказала М.СОРОКА.

Як повідомлялося, очікується, що сьогодні візьме участь у програмі "Шустер Live" на ТРК “Україна” Віктор ЯНУКОВИЧ .

Раніше прес-секретар прем`єр-міністра висловила надію, що телеведучий Савік ШУСТЕР запросить на своє шоу разом із лідером Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧЕМ і Ю.ТИМОШЕНКО.