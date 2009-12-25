Через Тимошенко переможцю виборів доведеться загравати з Росією?

Переможцю президентських виборів доведеться ще дужче загравати з російським керівництвом через досягнутими в Ялті домовленостями між прем’єр-міністрами України та Росії Юлії ТИМОШЕНКО та Володимира ПУТІНА.

Про це йдеться у статті на сайті «Економічна правда» довіреної особи кандидата на пост Президента України Арсенія ЯЦЕНЮКА, заступника голови партії «Фронт змін» Андрія ПИШНОГО, повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін».

А.ПИШНИЙ зазначає, що спочатку «український уряд підписує вкрай невигідний для України газовий контракт», а згодом «рятує» від його наслідків - штрафів за недобір газу, здаючи один за одним стратегічні інтереси України». При цьому він наголошує, що таким чином залишає руках Росії важелі тиску на Україну у майбутньому, що створює дуже невигідні стартові умови на переговорах із Росією для нового Президента України. За його словами, новому Президентові України доведеться приймати країну без штрафних санкцій з боку «Газпрому» за недобір російського газу, але із загрозою постійного зростання їхнього розміру.

А.ПИШНИЙ зазначає, що «ялтинські додаткові угоди до газових контрактів передбачають, що Україна у 2010 році закупить у «Газпрому» щонайменше 33,75 мільярда кубометрів газу». За його словами, у 2009 році «Нафтогаз» придбає не більше 22,5 мільярда кубометрів газу і приблизно такою ж буде потреба у 2010 році, враховуючи незначне зростання реальної економіки. Це означатиме, що «Газпром» матиме можливість за недобір газу отримати близько 4 млрд. доларів у вигляді штрафів.

А.ПИШНИЙ вважає, що «найголовнішим подарунком українського прем`єра російському колезі стала відмова України від принципу «бери або плати» щодо обсягів транзиту російського газу через територію України». Він зазначає, що пункт про штрафи за недостатні обсяги прокачування палива територією України зник з міжурядової угоди, укладеної до 2019 року, тоді як у російському варіанті контракту правило «бери або плати», що застосовується до 80% законтрактованого «Нафтогазом» палива у «Газпрому», знову буде діяти з 2010 року. «Це зберігає сильні позиції Росії на переговорах про поставки газу в Україну і, відповідно, дуже слабкі позиції України», - зазначив один з лідерів «Фронту змін».

А.ПИШНИЙ зазначив, що Росія як плату за свою поступку не стягувати штрафи у 2009 році зберегла за собою на середньострокову перспективу монопольне право на переробку української уранової руди, що зафіксовано у підписаному в Ялті протоколі.

Він зауважив, що Україна займає перше місце в Європі та шосте місце у світі за розвіданими запасами урану та інших елементів, необхідних для його збагачення, однак доведення сировини до потрібної кондиції для перетворення її на паливо для АЕС - наповнення так званих ТВЕЛів - відбувається у Росії, незважаючи на те, що Україна має для цього і технології, і виробничі можливості. В результаті, росіяни монопольно визначають ціну на ТВЕЛи та технологічні вимоги до них, монополізуючи вплив на українські заводи з їх виробництва.

А.ПИШНИЙ зазначає, що «ще одним результатом «ядерної» частини переговорів ПУТІНА і ТИМОШЕНКО стала згода на фінансування добудови двох блоків Хмельницької АЕС російськими грошима». За його словами, оскільки розрахунок проводитиметься електроенергією, то таким чином «Москва забезпечила собі базу для виробництва дешевої «зеленої» електроенергії практично на кордоні з її західними споживачами». «До того у росіян були великі складнощі при спробах продажу свого струму до Європи», - додав А.ПИШНИЙ.

Він наголосив, що ще однією стратегічною поступкою українського уряду в обмін на відмову Москви від санкцій стало літакобудування. За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала В.ПУТІНУ провести обмін акціями авіаційних підприємств Росії та України. А.ПИШНИЙ зазначив, що з російського боку у холдингову компанію будуть внесені акції Об`єднаної авіаційної корпорації - ОАК, з українського, за логікою, - АНТК ім. Антонова. Він нагадав, що у світовій практиці обмін пакетами акцій проводиться при злитті підприємств. За його словами, якщо врахувати, що вартість російської ОАК значно перевищує вартість українських авіазаводів, то до міноритарного пакета акцій російських компаній Україна буде змушена додати контрольні пакети акцій своїх підприємств. А.ПИШНИЙ наголосив, що таке злиття загрожує Україні, щонайменше, «втратою всіх ноу-хау у галузі авіабудування, а в гіршому випадку - переведенням управління українською авіаційною промисловістю у російську глибинку».