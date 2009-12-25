Янукович вважає провокацією повідомлення про угоду про з Ющенком
22:02, 25 грудня 2009Політика
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"У них багато майстрів на всілякі штучки"
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає провокацією обнародувану в ЗМІ угоду про політичне примирення, нібито підписану ним і Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив УНІАН по дорозі в студію програми «Шустер Live».
Відповідаючи на запитання, чия ж це могла бути провокація, лідер Партії регіонів сказав: «У них же багато майстрів на ці усілякі штучки».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні екс-керівник департаменту Секретаріату Президента України Ярослав КОЗАЧОК заявив, що лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ та чинний Президент України В.ЮЩЕНКО підписали конфіденційну угоду про взаємодію під час виборчої кампанії.
В Партії регіонів і Секретаріаті Президента спростували цю заяву.
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