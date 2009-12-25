Янукович вважає провокацією повідомлення про угоду про з Ющенком

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає провокацією обнародувану в ЗМІ угоду про політичне примирення, нібито підписану ним і Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив УНІАН по дорозі в студію програми «Шустер Live».

Відповідаючи на запитання, чия ж це могла бути провокація, лідер Партії регіонів сказав: «У них же багато майстрів на ці усілякі штучки».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні екс-керівник департаменту Секретаріату Президента України Ярослав КОЗАЧОК заявив, що лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ та чинний Президент України В.ЮЩЕНКО підписали конфіденційну угоду про взаємодію під час виборчої кампанії.

В Партії регіонів і Секретаріаті Президента спростували цю заяву.